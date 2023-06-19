БПЛА MQ-9 Reaper удосконалили ще більше: чим дрон "роздратує" Росію та Китай

У дрона з'явилися нові функції, завдяки яким він стане "ідеальним".

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Безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper ВПС США вперше здійснив посадку на ґрунтовій смузі. Дрон також продемонстрував здатність перевозити невеликі, але важливі вантажі. Деякі американські ЗМІ вважають, що ВПС США шукають нові способи використання Reaper після того, як він потрапив до рук росіян. Крім того, США не хочуть відставати від Китаю чи Росії у сфері безпілотних розробок.

Раніше MQ-9 не міг самостійно розгортатися на злітно-посадкових смугах, бо він потребував допомоги операторів, які керували розворотами, зльотом та посадкою. Однак наразі БПЛА здатний приземлитися будь-де, навіть у "непристосованих" місцях. А контроль з боку операторів не потрібен. Недавні випробування показали, що MQ-9 можна запускати та пілотувати дистанційно, використовуючи супутниковий зв'язок, перебуваючи поза прямою видимістю та завдяки технології автоматичного зльоту та посадки (ATLC). ATLC та застосування різних сенсорів дозволяють MQ-9 орієнтуватися по контрольних точках для того, щоб злетіти або приземлитися.

Важливо, що БПЛА може сісти будь-яку тверду поверхню, — навіть там, де нема ідеально рівного асфальту. Це говорить про те, що MQ-9 Reaper зможе злітати та приземлюватися в різних важкодоступних місцях, що робить його ще більш досконалим.

"Ця можливість [віддалена посадка на ґрунтову смугу] матиме вирішальне значення у "завтрашньому бою" й ідеально поєднується з концепцією Agile Combat Employment ВПС, яку спрямовано на підвищення живучості та бойової могутності військової техніки", — прокоментував полковник Браян Фланіган.

Під час тестів безпілотник зміг доставити туристичне спорядження, яке використовувалося у якості корисного навантаження. Військові хотіли зрозуміти, чи можна використовувати апарат для інших цілей, наприклад, для доставки важливих вантажів. Надалі він міг би доставляти на поле бою медикаменти, запчастини для наземної техніки, боєприпаси. Загалом, він міг би допомогти, якщо виникнуть проблеми з логістикою або дозаправкою бойових розвідувальних дронів, які перебувають на завданні, — їм більше не потрібно буде повертатися на базу, оскільки MQ-9 зможе доставити паливо будь-куди. Відомо, що логістичні конвої часто потрапляють під обстріли, оскільки є дуже помітними мішенями для противника.

Ще однією перевагою БПЛА є здатність забезпечувати тривале спостереження на середніх висотах, а також можливість встановлення підвісних систем різних типів, за допомогою яких він нестиме корисне навантаження.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ успішно атакували російські танки за допомогою дронів.