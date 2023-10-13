Аэроразведчики успешно "вернули" ударный дрон оккупантам (видео)

Захваченный БПЛА преодолел 8,5 километра до позиций ВС РФ, где и поразил технику россиян.

Украинские аэроразведчики использовали FPV-дрон россиян для того, чтобы ударить им же по позициям противника. Об этом рассказал пилот группы ударных FPV-дронов "Кобра" 102-й бригады с позывным "Сора" в интервью "Суспільному".

По его словам, на позиции Вооруженных сил Украины прилетел FPV-дрон ВС РФ, который по каким-то причинам не сдетонировал и не нанес никому вреда. Более того, его удалось сохранить.

"Мы, люди из Франковска, воспитанные: мы не забираем чужое — мы отдаем. И решили, франковская натура, вернуть вражеский FPV-дрон. Я не был уверен, что он полетит, но он полетел и очень удачно", — рассказал журналистам военный.

Беспилотный летательный аппарат не только поднялся в воздух, но и пролетел 8,5 километра до позиций российских оккупантов. Там он разорвался, повредив технику противника.

Отметим, что штурман FPV-дрона с позывным Кобра в рядах ВСУ воюет против россиян с начала полномасштабной войны. До 24 февраля 2022 года парень работал официантом и барменом. Его брат — ныне пилот FPV-дрона с позывным Сора — был тату-мастером. Полномасштабная война застала их в Ивано-Франковске.

Напомним, 12 октября под Авдеевкой дроны ВСУ уничтожили танки оккупантов. Для того чтобы поразить бронетехнику противника, украинские бойцы применили беспилотники с системой сброса боеприпасов.

В тот же день военные показали битву "Пегаса" с техникой ВС РФ. На видеокадрах оператор беспилотника направил дрон-"самоубийцу" к легкой цели — бронетехнике ВС РФ. Российские военные замаскировали ее ветками с зеленой листвой. Однако украинские защитники все равно вовремя заметили на дороге бронемашину.