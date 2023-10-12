"Накрывают" зону в 100 кв м: ВСУ применили на фронте необычные FPV-дроны (видео)

По некоторым данным, подобные средства могли использоваться на передовой по крайней мере несколько месяцев, однако только сейчас появилось детальное видео их применения.

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Украинские военные начали применять против российских оккупантов на фронте новую вариацию беспилотных летательных аппаратов — FPV-дроны с воздушным подрывом. Об этом написал портал "Милитарный" в четверг, 12 октября.

В качестве иллюстрации было опубликовано видео, на котором бойцы подразделения "Wild Division" 82-й десантно-штурмовой бригады применили ударный FPV-дроны для уничтожения ликвидации личного состава ВС РФ. Для атаки украинские военные использовали дрон "Пегас". Оператор БПЛА направил технику к цели — группе российских военных, которые спрятались за сгоревшим корпусом БМД-2. Увидев приближение дрона-камикадзе, группа оккупантов бросилась врассыпную. Сам дрон разорвался в небе, ликвидировав несколько бойцов ВС РФ.

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"Милитарный" отмечает, что вместо пикирования, дрон сдетонировал в воздухе. Это говорит о том, что коптер, скорее всего, был оснащен достаточно большой осколочно-фугасной боевой частью с готовыми поражающими элементами. Детонация произошла тогда, когда оператор БПЛА инициировал его с пульта управления дроном. Учитывая тот, как разлетелись осколки после взрыва, можно предположить, что зона поражения улучшенной версии дрона-самоубийцы составила десять на десять метров.

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе FPV-дрон уничтожил танк оккупантов. Дрон сбросил боеприпас в открытый люк танка, который заставил детонировать боекомплект бронированной машины.

Кроме того 11 сентября мы писали о том, что для ВСУ закупили 5 тыс. FPV-дронов. Собрать 235 миллионов гривен для закупки беспилотников на фронт удалось за три дня.