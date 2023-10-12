"Накривають" зону в 100 кв м: ЗСУ застосували на фронті незвичайні FPV-дрони (відео)

За деякими даними, подібні засоби могли використовуватися на передовій принаймні кілька місяців, проте тільки зараз з'явилося детальне відео їхнього застосування.

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Українські військові почали застосовувати проти російських окупантів на фронті нову варіацію безпілотних літальних апаратів — FPV-дрони з повітряним підривом. Про це написав портал "Мілітарний" у четвер, 12 жовтня.

Як ілюстрацію було опубліковано відео, на якому бійці підрозділу "Wild Division" 82-ї десантно-штурмової бригади застосували ударний FPV-дрони для знищення ліквідації особового складу ЗС РФ. Для атаки українські військові використовували дрон "Пегас". Оператор БПЛА направив техніку до цілі — групи російських військових, які сховалися за згорілим корпусом БМД-2. Побачивши наближення дрона-камікадзе, група окупантів кинулася врозтіч. Сам дрон розірвався в небі, ліквідувавши кілька бійців ЗС РФ.

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"Мілітарний" зазначає, що замість пікірування, дрон здетонував у повітрі. Це свідчить про те, що коптер, найімовірніше, був оснащений досить великою осколково-фугасною бойовою частиною з готовими елементами для ураження. Детонація сталася тоді, коли оператор БПЛА ініціював його з пульта управління дроном. З огляду на те, як розлетілися осколки після вибуху, можна припустити, що зона ураження поліпшеної версії дрона-самогубці становила десять на десять метрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі FPV-дрон знищив танк окупантів. Дрон скинув боєприпас у відкритий люк танка, який змусив детонувати боєкомплект броньованої машини.

Крім того, 11 вересня ми писали про те, що для ЗСУ закупили 5 тис. FPV-дронів. Зібрати 235 мільйонів гривень для закупівлі безпілотників на фронт вдалося за три дні.