Потянет видеозвонки без сбоев: в метро Киева улучшили качество мобильного интернета

Пользователи смартфонов получили возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом, а также быстрее подсоединяться к сети.

В киевском метрополитене запустили новую технологию мобильного интернета VoLTE, которая позволяет совершать звонки. Об этом говорится в информационном украинского мобильного оператора lifecell.

Подключение технологии совершения голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE началось еще в феврале 2022 года и развивалось поэтапно. А теперь жители и гости Киева получили возможность принимать звонки и совершать их даже находясь в столичной подземке.

Что такое технология VoLTE

Voice over LTE — это новая технология передачи голоса, которая дает возможность осуществлять звонки в интернет-сети 4G вместо традиционной голосовой сети 2G/3G. Эта технология обеспечивает более быстрое соединение, и возможность пользоваться интернетом во время совершения звонка. VoLTE имеет в три раза больше голосовую емкость и емкость данных, чем сети 3G UMTS и до шести раз больше, чем сети 2G GSM.

Основные преимущества VoLTE для владельцев смартфонов:

возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом (это удобная опция для дистанционной работы, если смартфон используется как модем);

быстрое соединение, которое осуществляется в течение считанных секунд;

лучшее качество передачи голоса.

LTE и VoLTE: какая между ними разница

Существует еще одна технология, которая используется при передаче данных. Речь идет о LTE.

Long-Term Evolution — это стандарт высокоскоростной беспроводной связи для мобильных устройств и терминалов данных. Обычно LTE поддерживает скорость загрузки 100 Мбит/с и скорость отдачи 50 Мбит/с, и обеспечивает высокоскоростную передачу данных, мультимедийные видео, безопасный доступ к базе данных.

И LTE, и VoLTE являются стандартами высокоскоростной беспроводной связи. Однако LTE может не поддерживать голосовой вызов и услуги передачи данных одновременно, тогда как VoLTE поддерживает как голосовой вызов, так и услуги передачи данных одновременно. Более того, в LTE одновременное использование данных и голоса может ухудшить качество голоса. С другой стороны, VoLTE не повлияет на качество голоса при одновременном использовании голоса и данных. Кроме того, скорость соединения вызова в VoLTE выше, чем в LTE.

Какая ситуация с мобильным интернетом в Украине

По состоянию на 2021 год, большинство абонентов в Украине пользуются стандартом UMTS-HSPA+, который относится к третьему поколению мобильной связи (3G). Также по всей стране используются стандарты GSM (2G), CDMA2000 (3G) и LTE (4G).

Напомним, в середине сентября мы писали о том, кто и когда сможет подключиться к мобильному интернету в поездах. Первым делом интернет-связь Starlink и LTE запустят в 16 поездах "Интерсити+". Пассажирам, которым нужно соединение побыстрее, придется доплатить.

А в начале августа министр цифровой трансформации Украины рассказал о том, как ускорят Интернет в Украине. Речь идет о работе в стране быстрого интернета, национального роуминга и спид-тестах. Федоров считает, что изменения позволят людям пользоваться 4G в селах благодаря нацроумингу, мониторить скорость интернета и влиять на улучшение связи.