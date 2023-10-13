"Эта информация может спасти жизнь": Telegram не будет удалять сообщения ХАМАС, — Дуров

Павел Дуров заявляет, что в освещении военных действий "не все так однозначно".

Мессенджер Telegram не будет блокировать сообщения или каналы ХАМАС. Об этом на своем канале в мессенджере заявил его основатель Павел Дуров.

По его словам, иногда информация исходящая от ХАМАС может быть полезной для спасения жизни людей. "ХАМАС использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть этот район перед ракетными ударами, — написал Павел Дуров. — Хотя нам было бы легко уничтожить любые источники информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию".

Как отмечает портал TechCranch, социальные платформы, такие как X (ранее Twitter), Meta и TikTok, противостоят регулирующим органам и давлению социума за размещение видео, сообщений и дезинформации каналов, связанных с ХАМАС. Эту организацию признали террористической такие страны, как США, Великобританию и Израиль.

Реакция Дурова на критику Telegram в ситуации с нападением на Израиль Фото: Telegram

В своем сегодняшнем сообщении в Telegram Дуров, по мнению портала, использовал популярные отговорки других соцсетей на эту тему. "Модераторы Telegram и инструменты искусственного интеллекта удаляют миллионы явно вредного контента с нашей платформы, но решение вопросов, связанных с войной, редко бывает очевидным", — пишет Дуров. Правда он не уточнил, где проходит грань между "явно вредными сообщениями" и "освещением, связанным с войной", отмечает TechCranch.

Издание акцентирует внимание, что и Дуров и другие соцсети, например X (Twitter), цинично извлекают выгоду из этой ситуации, получая от нее больше трафика. Дуров отметил, что через два дня после атаки на приложение подписались сотни тысяч новых пользователей из Израиля и палестинских территорий, отметив, что Telegram добавляет поддержку иврита в свой пользовательский интерфейс.

"Пользователи в Telegram получают только тот контент, на который они специально подписались", — написал Дуров. — Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для существенного усиления пропаганды. Вместо этого они служат уникальным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов".

TechCranch отмечает, что ранее Дуров не обращал внимания на то, как его Telegram используют для информационных войн в ситуации вокруг Украины. Telegram стал рассадником дезинформации и общения террористических группировок.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине рассматривают регулирование Telegram из-за пророссийских медиа. В мессенджере "расцвели" медиа, которые распространяют вражескую пропаганду. По ее словам, сейчас отличить такие источники от проукраинских "очень трудно".