ЕС заставил соцсеть Маска удалить сотни аккаунтов, связанных с движением ХАМАС, — СМИ
По информации Еврокомиссии, владелец соцсети Х Илон Маск и его менеджмент были предупреждены о больших штрафах при несоблюдении требований европейского цифрового закона.
Социальная сеть Х (Twitter), принадлежащая Илону Маску, по требованию Евросоюза удалила сотню аккаунтов, связанных с радикальным движением ХАМАС, а также десятки тысяч комментариев. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на письмо генерального директора платформы Х Линды Яккарино.
Это письмо стало ответом топ-менеджмента соцсети на обращение комиссара Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретона, в котором он обратился к владельцу Х Илону Маску с требованием соблюдать закон о цифровой безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"ЕС имеет основания полагать, что социальная сеть используется для распространения незаконного контента и дезинформации. За нарушение нового закона соцсетям грозят крупные штрафы", — предупредил еврокомиссар бизнесмена.
Он призвал обеспечить "быстрый, точный и полный ответ" на просьбу связаться с Европолом, полицейским органом ЕС и "соответствующими правоохранительными органами" в течение ближайших суток.
При этом Бретон подчеркнул, что согласно закону о цифровой безопасности, который вступил в силу 25 августа 2023 года, социальные сети обязаны тщательно модерировать публикуемый контент. Бретон напомнил Маску, что ему необходимо иметь "пропорциональные и эффективные меры по смягчению последствий для борьбы с рисками, возникающими из-за дезинформации".
Владелец Х, как пишет Guardian, был предупрежден еврочиновником, что если он не выполнит требования, ему может грозить штраф в размере 6% от его доходов от X.
В ответе гендиректора Х она сообщает, что после нападения ХАМАС на Израиль в соцсети Х был создан оперативный штаб для реагирования на ситуацию.
"У Х нет места террористическим организациям или экстремистским группам, которые используют насилие", — говорится в письме.
Изменения в Twitter, сделанные Маском
- Новый владелец запустил в Twitter премиальную подписку за 8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта.
- В ноябре 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений.
- Также он объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.
- С апреля 2023 года пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту.
- В июне Маск подтвердил, что платформа будет переименована в X, а в июле это случилось.
- В сентябре он признался, что хочет сделать соцсеть Х полностью платной.
- 1 сентября журналисты информировали, что политика владельца X Илона Маска привела к лучшему распространению российской пропаганды. Миллиардер смягчил правила размещения контента и сократил штат сотрудников службы безопасности.
- В конце концов миллиардер заявил, что в социальной сети X исчезнет функция блокировки пользователей.