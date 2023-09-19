"Это единственная защита": Илон Маск признался, что хочет сделать X полностью платным

X, ранее известный как Twitter, остается бесплатным, хотя предлагает дополнительные функции за платную подписку. Владелец компании Илон Маск рассказал, что это может измениться.

Related video

Соцсеть X, известная также пользователям по предыдущему названию — Twitter, может стать платной для всех пользователей. Таким образом руководство надеется побороть создание ботов для информационного воздействия. Соответствующими планами поделился владелец компании Илон Маск, как передали 19 сентября в BBC.

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование системой", — сказал он.

В СМИ отметили, что пока непонятно, насколько "твердые" эти планы. За время правления компанией, Маск уже ввел платный улучшенный сервис X Premium. Его пользователям предоставлено больше функций, в частности возможность писать большие публикации и лучшее продвижение их от платформы. Однако часть пользователей до сих пор использует бесплатный X.

Несмотря на то, что компания имеет финансовый интерес в платных подписках, миллиардер уверяет, что цель заключается не в этом. По словам бизнесмена, нововведение должно решить проблему с ботами.

"Создание бота стоит мелкие копейки. Но если кому-то даже придется заплатить несколько долларов или что-то подобное, какую-то незначительную сумму, эффективная стоимость ботов будет очень высокой", — объяснил Маск.

Он отметил, что хочет, чтобы пользователи платили "лишь небольшие деньги", и ищет более дешевые варианты.

"На мой взгляд, это на самом деле единственная защита от огромных армий ботов", — добавил миллиардер.

Журналисты предположили, что X рискует потерять большую часть пользователей, если станет платным. Это заметно повлияет на доходы компании, подавляющее большинство которых составляет заработок с рекламы.

Напомним, 23 июля социальная сеть Twitter официально стала X. Илон Маск на собственной платформе ответил пользователям, что теперь "твиты" стоит именовать не иначе как "эксы" или "иксы". Также изменился и логотип, известная голубая птичка была заменена минималистичным изображением одной буквы.

1 сентября журналисты информировали, что политика владельца X Илона Маска привела к лучшему распространению российской пропаганды. Миллиардер смягчил правила размещения контента и сократил штат сотрудников службы безопасности.