"Це єдиний захист": Ілон Маск зізнався, що хоче зробити X повністю платним

X, раніше відомий як Twitter, залишається безоплатним, хоча пропонує додаткові функції за платну підписку. Власник компанії Ілон Маск розповів, що це може змінитись.

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Соцмережа X, відома також користувачам за попередньою назвою — Twitter, може стати платною для усіх користувачів. Таким чином керівництво сподівається побороти створення ботів для інформаційного впливу. Відповідними планами поділився власник компанії Ілон Маск, як передали 19 вересня у BBC.

"Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування системою", — сказав він.

У ЗМІ зазначили, що наразі незрозуміло, наскільки "тверді" ці плани. За час правління компанією, Маск вже запровадив платний покращений сервіс X Premium. Його користувачам надано більше функцій, зокрема можливість писати більші публікації та краще просування їх від платформи. Проте частина користувачів досі використовує безплатний X.

Попри те, що компанія має фінансовий інтерес у платних підписках, мільярдер завіряє, що мета полягає не у цьому. Зі слів бізнесмена, нововведення має розв’язати проблему з ботами.

"Створення бота коштує дрібні копійки. Але якщо комусь навіть доведеться заплатити кілька доларів або щось подібне, якусь незначну суму, ефективна вартість ботів буде дуже високою", — пояснив Маск.

Він зазначив, що хоче, щоб користувачі платили "лише невеликі гроші", та шукає дешевші варіанти.

"На мій погляд, це насправді єдиний захист від величезних армій ботів", — додав мільярдер.

Журналісти припустили, що X ризикує втратити велику частину користувачів, якщо стане платним. Це помітно вплине на доходи компанії, переважну більшість яких становить заробіток з реклами.

Нагадаємо, 23 липня соціальна мережа Twitter офіційно стала X. Ілон Маск на власній платформі відповів користувачам, що тепер "твіти" варто іменувати не інакше як "екси" або "ікси". Також змінився і логотип, відома блакитна пташка була замінена мінімалістичним зображенням однієї літери.

1 вересня журналісти інформували, що політика власника X Ілона Маска призвела до кращого поширення російської пропаганди. Мільярдер пом'якшив правила розміщення контенту і скоротив штат співробітників служби безпеки.