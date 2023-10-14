Устроили бессонную ночь: пограничники атаковали ВС РФ дронами (видео)

Ликвидировать бойцов противника удалось с помощью дрона, оснащенного камерой ночного виденья и системой сброса боеприпасов.

Украинские военные на Сватовском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 октября уничтожили технику российских оккупантов, склад боекомплектов, а также живую силу противника. Соответсвующее видео было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в субботу, 14 октября.

Сначала аэроразведчики направили дрона на позиции российских военных. Благодаря тому, что беспилотник был оборудован системой ночного виденья, он с легкостью в темное время суток сбросил на цель два боеприпаса. В результате противник понес потери в живой силе. Кроме того, во время взрыва была обезврежена гаубица Д-30.

Отметим, что такая артиллерия нужна ВС РФ для:

уничтожения и подавления живой силы как на открытой местности, так и в окопах, блиндажах и землянках;

уничтожения и подавления огневых средств пехоты;

разрушения деревоземляных огневых точек и других сооружений полевого типа;

проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях;

борьбы с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками.

После этого воины ГПСУ с помощью дрона уничтожили склад боекомплектов оккупантов. Для этого им понадобилось шесть снарядов, которые беспилотник успешно скинул на цель, зависнув над ней. Детонация началась уже после первого попадания снаряда и усиливалась по мере того, как военные продолжали атаковать склад.

"Ночью пограничная аэроразведка на Сватовском направлении устроила оккупантам бессонную ночь, уничтожив несколько их позиций с личным составом, склад боекомплекта и гаубицу Д-30", — подписали военные видеокадры.

Напомним, днем ранее на востоке Украины "жертвой" дрона пал танк ВС РФ. Целью для украинского дрона-"самоубийцы" стал танк , который ехал по грунтовой дороге вдоль посадки. Оператор беспилотника направил технику на танк противника и дрон поразил его в уязвимое место под башней. Беспилотник-разведчик, которы наблюдал за ситуацией, передал военным на монитор кадры, на котором дымилась техника противника.

Также мы писали о том, как в середине октября дрон ВСУ поразил российскую САУ "Мста-С" за $3 млн. Бронированная техника в районе поселка Керменчик обстреливала позиции украинских бойцов, но была взорвана вместе с экипажем.