Каждый раз новое: в США представили платье-монитор, которое меняет цвет по нажатию кнопки (видео)

Программисты создали ткань, из которой можно сшить женское платье, меняющее цвет как хамелеон. Пока оно меняется в серебристых оттенках, но при необходимости может стать камуфляжем.

Компания по разработке программного обеспечения для компьютерной графики создала технологию, которая дает возможность менять дизайн одежды с помощью дистанционного управления. Один щелчок кнопки рисует на платье разнообразные узоры или придает ему другой оттенок. Новацию презентовали во время знакомства пользователей с изобретениями компании Adobe. Видео с показом техноплатья размещено в Youtube-канале Adobe.

Во время презентации проекта представитель компании Cristine Dierk рассказала, что создано "цифровое платье с живой тканью". Нажимая кнопку, можно получить пять новых дизайнов — менять цвет, делать однотонным, добавлять узор. Технология получила название Project Primrose.

Фото: Скриншот

Примечательно то, что ранее уже были аналогичные попытки — тогда холст-монитор был плоским и из него сделали сумочку. Однако теперь на кадрах с презентации показывают платье со всеми нужными рельефами. Однако заметно, что меняется лишь передняя часть, на спине изменений нет.

Новости дизайна — детали

Adobe презентовала 11 инновационных технологий — в области дизайна и не только его. Технологии объединены в программе Sneak и работают с использованием искусственного интеллекта.

Например, одна из этих технологий — Project Stardus: объекты изображения размещаются в разных слоях, автоматически отделяясь от фона. Вторая новация — Project Poseable: создание 3D-изображения человека по его двумерному фото. Еще одна — Project Dub Dub Dub: облегчает автоматический дубляж на другие языки, сохраняя интонации.

Напоминаем, ученые создали специальный материал, который дает возможность "сшивать" нервные соединения. С его помощью смогли восстановить зрительный нерв у крыс: впоследствии возможно испытание и на людях. Между тем составили атлас клеток, которые есть в человеческом мозге. Выяснилось, что в мозге содержится 3300 типов клеток: ученые уверены, что связи между ними отличают человека от шимпанзе.