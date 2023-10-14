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Технологии и наука

Самая подробная карта человеческого мозга содержит 3300 типов клеток: как это на нас влияет (фото)

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Фото: Pixabay | Что делает это исследование особенно новаторским, так это использование самых современных методов

Ученые обнародовали революционное достижение в исследовании мозга — самый объемный и сложный "атлас" человеческого мозга, который когда-либо создавали.

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Созданный атлас предлагает детальный взгляд на внутреннюю работу 3300 типов клеток мозга, о значительной части которых ранее ученые даже не догадывались, пишет Live Science.

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"Это не просто атлас, — сказал в интервью MIT Technology Review Эд Лейн (Ed Lein), нейробиолог из Института Аллена по изучению мозга и ведущий автор пяти статей, — Это действительно открывает совершенно новую область, где теперь можно заглянуть с чрезвычайно высоким клеточным разрешением в мозг видов, где это обычно было невозможно в прошлом".

Человеческий мозг — это невероятно сложная структура, содержащая примерно 86 миллиардов нейронов, которые отвечают за передачу информации с помощью электрических и химических сигналов. Кроме нейронов, мозг также содержит почти такое же количество ненейронных клеток, которые обеспечивают структурную поддержку, питательные вещества и изоляцию нейронов. Такие клетки, известные как глия, также играют важную роль в регулировании коммуникации между нейронами.

Что делает это исследование особенно новаторским, так это использование самых современных методов, которые ранее применялись в исследованиях на животных. Ученые использовали возможности транскриптомики — метода каталогизации всех РНК в отдельных клетках.

РНК, генетическая молекула, содержит инструкции для построения белков и выполнения других важных задач в клетках. Исследователи также использовали эпигеномику — метод изучения химических меток на ДНК, которые контролируют использование генов. Каждое из исследований в рамках проекта BICCN включало данные от сотен тысяч до миллионов клеток мозга.

Соединив эти методы, ученые построили детальные карты человеческого мозга на уровне одной клетки, как на стадии развития, так и во взрослом возрасте. Аналогичные исследования проведены на мозге обезьян, макак, шимпанзе и горилл, что позволило сравнить особенности между мозгом человека и других приматов.

Обнаружено, что хотя в мозге человека и обезьян существуют одинаковые типы клеток, активность генов в этих клетках существенно отличается. Это расхождение в активности генов влияет на то, как эти клетки функционируют и взаимодействуют друг с другом.

атлас мозга, исследования мозга человека, типы клеток мозга, проект BICCN, генная активность, неврологические заболевания, научный прорыв, коммуникация клеток мозга, мозг нечеловеческих приматов, нейронаука Fullscreen
Созданный атлас предлагает детальный взгляд на внутреннюю работу 3300 типов клеток мозга, о значительной части которых ранее ученые даже не догадывались
Фото: Steve GSCHMEISSNER/Science

"Именно связи — то, как эти клетки общаются друг с другом — отличают нас от шимпанзе", — сказал Тригве Баккен, нейробиолог из Института Аллена, который работал над исследованиями приматов.

Несмотря на невероятную детализацию этого атласа человеческого мозга, он считается своеобразным черновиком. Следующим шагом для ученых является углубление в функции новооткрытых клеток мозга, особенно тех, что расположены глубоко в мозге, в частности в стволе. Кроме того, они стремятся выяснить, как активность генов в различных клетках влияет на развитие неврологических расстройств.

Поэтому этот амбициозный проект является значительным скачком в понимании человеческого мозга на клеточном уровне. Он не только проливает свет на то, что делает нас уникальными людьми, но и имеет потенциал для углубления наших знаний о неврологических заболеваниях.

Если мы хотим понять, что делает нас людьми и механизмы, ответственные за развитие неврологических расстройств, нам сначала необходимо иметь глубокие знания о человеческом мозге на клеточном уровне, что является именно тем, о чем говорится в этом сборнике статей BICCN.

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