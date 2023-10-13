Невероятно сложная и уникальная черта. Ученые объяснили, что именно делает нас людьми

В ходе масштабной научной инициативы, ученые со всего мира решили досконально изучить наш мыслительный орган и разгадать все тайны и загадки, которые хранятся в нем на протяжении тысячелетий.

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Сегодня можно часто встретить утверждение, что мы используем только 10% нашего мозга и задаться вопросом о том, что в этот момент делают остальные проценты. Возможно, это миф, но вот что не является мифом, так это сложная красота и обширность клеточной структуры сложнейшего известного органа во Вселенной — нашего мозга. Недавно ученые сделали огромный шаг в раскрытии его тайн, пишет Newswise.

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Большая группа ученых со всего мира объединилась в проекте, финансируемом Национальным институтом здравоохранения в рамках инициативы BRAIN. Их целью стало изучение клеточной структуры человеческого мозга и сравнение ее с мозгом наших ближайших родственников-приматов.

Что же обнаружили международные ученые во время поиска тайн, скрываемых нашим серым веществом? Углубившись в мозг, специалисты обнаружили, что в нем имеется более 3 000 различных типов клеток. Это все равно что узнать, что в городе, где, как вы думали, работает всего несколько разных специалистов, на самом деле тысячи различных рабочих мест, каждое из которых имеет свою уникальную цель и функцию. Масштабы открытия поразили ученых, даже учитывая известные данные о невероятно сложном строении нашего мозга.

Но дело было не только в цифрах. Группе исследователей было интересно узнать, чем клетки нашего мозга отличаются от клеток мозга таких приматов, как шимпанзе и гориллы. Хотя основные типы клеток у нас и наших приматов довольно схожи, способы соединения клеток и формирования цепей у человека отличаются, выяснили ученые. Этим различием, возможно, и объясняются наши когнитивные способности, или навыки мышления.

Почему это важно для нас? Ведь мы и так знали, что наш мозг — это уникальный и сложный орган. Прежде всего, понимание клеточной структуры мозга помогает ученым понять, откуда берутся болезни мозга. В будущем это может проложить дорогу для разработки более эффективных методов лечения этих заболеваний. Более того, если вы когда-нибудь задавались вопросом, все ли люди имеют одинаковый мозг, то ответ на него одновременно и да, и нет. Хотя все мы имеем схожий набор клеточных элементов, поведение и взаимодействие этих клеток у разных людей может сильно отличаться.

Особое внимание в исследовании уделяется зрительной коре — части мозга, которая работает с тем, что мы видим. Оказалось, что у человека она более специализирована, чем у многих других животных, даже более, чем у мышей, славящихся своим развитым механизмом обработки зрительных сигналов. Это позволяет предположить, что наша зависимость от зрения была очень важным эволюционным элементом.

Данное исследование — это только начало. Оно является частью более масштабной работы по каталогизации всех типов клеток мозга. Получив эти фундаментальные знания, команда исследователей намерена создать еще более подробные карты нашего мозга и мозга других приматов.

Одним словом, мы стоим на пороге революционных открытий о нашем мозге. Разгадав эти клеточные тайны, мы можем надеяться лучше понять себя, эффективнее лечить болезни и, возможно, раскрыть еще больший потенциал нашего мозга. И хотя путь к открытиям долог, путешествие, как показано в данном исследовании, является не менее важным и захватывающим, чем конечная цель.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Наш мозг постоянно развивается, но существует теория о том, что этот процесс останавливается в 25 лет. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось узнать почему у людей такой большой мозг. В течение эволюции гоминидов человеческий мозг увеличился втрое в течение примерно четырех миллионов лет.