Кто найдет отличие за 40 секунд: головоломка с бабочками для конкурентов Шерлока Холмса

Оптические головоломки помогают научиться концентрировать внимание и прекрасно тренируют мозг. Уделяя время решению интересных тестов, вы научитесь мыслить нестандартно.

Решение каверзных головоломок — один из лучших способов тренировать память и когнитивные функции мозга. Фокус предлагает вашему вниманию новую каверзную загадку с бабочками. Все, что нужно — найти один экземпляр, который отрезается от всех остальных, последовательно расположенных в пяти рядах. У вас орлиный глаз, если справитесь с этим сложным вызовом быстрее, чем за 40 секунд. Время пошло!

Фото: Фокус

Кстати, пользу головоломок подтверждают многочисленные научные исследования. Согласно данным Университета Экстера (2019), ученики, которые регулярно решали логические задачи, показывали на 14% лучшие результаты в тестах на критическое мышление.

Кроме того, такое хобби помогает снизить уровень стресса, улучшить память и концентрацию внимания, а также является профилактикой деменции, способствуя формированию новых нейронных связей даже в пожилом возрасте.

Кроме того, успешное решение головоломок вызывает в организме всплеск дофамина — гормона, отвечающего за ощущение удовольствия. Именно поэтому это один из лучших способов развлечься с пользой для себя.

Головоломка: что следует учесть

Обеспечьте хорошее освещение, чтобы не было бликов и теней; При необходимости, увеличьте изображение; Определите сложность картинки, в частности оцените элементы, где потенциально могут быть различия; Обратите внимание на отдельные детали (форма, цвет, размер, положение, наличие или отсутствие какого-то фрагмента); Сравнивайте конкретную часть одного изображения с аналогичными, но в других картинках. Обратите внимание на углы, текстуры, узоры; Попробуйте разделить изображение на несколько секторов и сравнивайте сначала именно их; Рассматривайте картинку по часовой стрелке или против нее. Как вариант, двигайтесь слева направо или вверх/вниз; Делайте короткие перерывы для отдыха.

Ответ для тех, кто сдался

Если вам таки не удалось справиться с этой задачей, не расстраивайтесь — вам обязательно повезет в любви!

Разгадка головоломки с бабочкой Фото: Фокус

Ранее Фокус писал, что головоломка с зебрами ставит в тупик пользователей соцсетей. На картинке изображены животные, каждое из которых, на первый взгляд, выглядит абсолютно одинаково. Однако среди них есть одно, которое отличается от остальных небольшим, но заметным при пристальном взгляде, нюансом.

Кроме того, только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.