Хто знайде відмінність за 40 секунд: головоломка з метеликами для конкурентів Шерлока Холмса

Оптичні головоломки допомагають навчитися концентрувати увагу та чудово тренують мозок. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви навчитесь мислити нестандартно.

Розв’язання каверзних головоломок — один з найкращих способів тренувати пам'ять та когнітивні функції мозку. Фокус пропонує вашій увазі нову каверзну загадку з метеликами. Все, що потрібно — знайти один екземпляр, який відрізається від усіх інших, послідовно розташованих у п’яти рядках. У вас орлине око, якщо впораєтесь з цим складним викликом швидше, аніж за 40 секунд. Час пішов!

Фото: Фокус

До речі, користь головоломок підтверджують численні наукові дослідження. Згідно з даними Університету Екстера (2019), учні, які регулярно розв'язували логічні задачі, показували на 14% кращі результати в тестах на критичне мислення.

Крім того, таке хобі допомагає знизити рівень стресу, покращити пам'ять та концентрацію уваги, а також є профілактикою деменції, сприяючи формуванню нових нейронних зв'язків навіть у похилому віці.

Окрім того, успішне розв'язання головоломок викликає в організмі сплеск дофаміну — гормону, що відповідає за відчуття задоволення. Саме тому це один з найкращих способів розважитися з користю для себе.

Головоломка: що слід врахувати

Забезпечте гарне освітлення, аби не було відблисків та тіней; За потреби, збільште зображення; Визначте складність картинки, зокрема оцініть елементи, де потенційно можуть бути відмінності; Зверніть увагу на окремі деталі (форма, колір, розмір, положення, наявність або відсутність якогось фрагмента); Порівнюйте конкретну частину одного зображення з аналогічними, але в інших картинках. Зверніть увагу на кути, текстури, візерунки; Спробуйте розділити зображення на кілька секторів й порівнюйте спершу саме їх; Розглядайте картинку за годинниковою стрілкою або проти неї. Як варіант, рухайтесь зліва направо або вгору/вниз; Робіть короткі перерви для відпочинку.

Відповідь для тих, хто здався

Якщо вам таки не вдалося впоратися з цим завданням, не засмучуйтесь — вам обов’язково пощастить у коханні!

Розгадка головоломки з метеликом Фото: Фокус

Раніше Фокус писав, що головоломка із зебрами ставить у глухий кут користувачів соцмереж. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них є одна, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Крім того, тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.