Из "Абрамса" увидят все: представлена гарнитура Honeywell 360 для водителей бронетехники
Боевая техника имеет ограниченный обзор для водителя, но гарнитура Honeywell 360 исправит этот недостаток, обещают инженеры.
Военный технический гигант Honeywell на американской AUSA представил гарнитуру с обзором в 360 градусов для водителей танков и другой военной техники, которая поможет эффективнее управлять транспортом в бою. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.
Особый проекционный модуль Honeywell 360 разработан так, чтобы даже в очках боец мог с удобством пользоваться гарнитурой и с комфортом видеть все вокруг на 360 градусов, говорят разработчики. Кроме того, благодаря особой конструкции и отображению информации гарнитура предотвращает угрозу укачивания и тошноты, от которых иногда страдают пилоты в своих шлемах для истребителей F-35. В отличие от конкурирующих технологий, дисплей Honeywell 360 имитирует естественное зрение, отображая в высоком разрешении и со сверхмалой задержкой то, что на самом деле происходит вокруг самолета или транспортного средства.
Гарнитуру можно использовать на танке "Абрамс" или любой бронетехнике с ограниченным обзором. В будущем разработчики собираются предложить эту модель и для мирных секторов экономики, например представителям горнодобывающей промышленности или пожарным, которые так же управляют техникой с ограниченным обзором. Версия гарнитуры Honeywell 360 представляет собой устанавливаемый на шлеме дисплей, который в режиме реального времени использует сигналы внешних камер высокого разрешения для создания изображения смешанной реальности и предоставления операторам информации с датчиков в их непосредственном поле зрения.
На проекционных дисплеях "картинка в картинке" водитель может видеть другие ракурсы автомобиля, в том числе вид сверху. Так же ему будет доступна дополнительная информация: одометр, компасы и путевые точки, чтобы лишний раз не отвлекаться на панель с приборами или навигатор.
В компании утверждают, что уже несколько военных организаций используют их гарнитуру в виде прототипа. Сами инженеры продолжают совершенствовать свою разработку и постоянно тестируют ее на боевых джипах Humvee и используют в некоторых других коммерческих программах с точки зрения тестирования.
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