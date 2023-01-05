CES 2023: ТВ-панель без проводов, аудиоочки, робот-кормилец и автомобильная VR-гарнитура

Выставка высоких технологий в Лос-Анджелесе набирает обороты, а Фокус продолжает знакомить вас с самыми интересными гаджетами, которые на ней представлены.

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В сегодняшнем материале мы расскажем о нескольких технологических новинках, которые удивили посетителей CES 2023. Подробности об устройствах собрало издание Techexplore.

Беспроводной телевизор LG Signature OLED M

Мечта перфекционистов сбылась – LG представила гигантский 97-дюймовый OLED-телевизор, который обходится без проводов благодаря приставке Zero Connect Box. Коробочку все еще придется подключать к электросети, но она умеет передавать контент на расстоянии до десяти метров от этого 4К-телевизора.

Маркетологи компании утверждают, что владельцы могут разместить панель в центре комнаты и не запутаться в проводах. Или, например, повесить телевизор над камином или в другом труднодоступном месте. Беспроводность поможет сохранить эстетику помещения. Правда штробление стен для крепежа этой гигантской плазмы все равно понадобится. Как, наверняка, и внушительная сумма для приобретения новинки, которую производитель пока не озвучил.

Роботы-доставщики от Ottonomy.io

Вы куда-то спешите или ждете в очереди в аэропорту, но сильно проголодались? Не беда. Компания Ottonomy.io из Бруклина вышлет вам на помощь робота-доставщика, который привезет вам что-нибудь вкусненькое.

[ + – ] Робот-доставщик от Ottonomy.io Фото: Ottonomy

Робот Yeti способен выполнить заказ. Правда есть одно условие – ваш любимый ресторан должен закупить этих роботов у бруклинского разработчика, а сам общепит должен находиться в радиусе шести километров – таков запас хода электронного курьера. Соучредитель Ottonomy Ритукар Виджай говорит, что стоимость Yeti зависит от количества роботов, которых ресторан хочет приобрести.

Музыкальные очки от Полы Абдул — Idol Eyes

У некоторых посетителей, которым слегка за сорок, наверняка "олдскулы свело" при появлении на выставке Полы Абдул. Популярная в свое время певица и танцовщица (была главным хореографом Майкла Джексона) приехала в Лос-Анджелес не с пустыми руками. Она представила аудиоочки Idol Eyes своей собственной разработки, которые не только защищают глаза от ультрафиолета, но и позволяют слушать любимую музыку.

Певица, по ее же словам, давно хотела войти в мир технологий, и наконец придумала с каким устройством у нее это получится лучше всего.

Аудиоочки воспроизводят музыку через привычный Bluetooth и способны играть треки на протяжении пяти часов. А еще позволяют отвечать на звонки, конечно же. Аксессуар могут получить все желающие за $199.

VR-очки для любителей автопутешествий

Скучно и нудно. Да-да, это про путешествия на огромные расстояние на автомобиле, особенно по таким огромным странам, как США. Компания Holoride из Мюнхена стремиться решить эту проблему с помощью своего шлема виртуальной реальности.

Гарнитура позволяет пассажирам (ну не водителю же!) играть в видеоигры, смотреть Netflix или пролистывать Instagram во время поездки. Удовольствие не бесплатное. Новомодная годовая подписка присутствует и здесь. Весь пакет в виде гарнитуры, ремня безопасности и годовой подписки на holoride обойдется в $799.

Ранее Фокус уже знакомил читателей с другими диковинками CES 2023: роликовыми коньками на батарейках, временными тату и умной кормушкой.