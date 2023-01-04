CES 2023: роликовые коньки на батарейках, временное тату и умная кормушка для птиц

Выставка начала работу 3 января Фокус рассказывает о самых интересных гаджетах, которые успели порадовать публику.

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Выставка CES 2023 – это не только площадка для анонса серьезных технологий и устройств. Нашлось тут место и для начинающих стартапов, которые знакомят публику с полезными и забавными гаджетами. Подробнее о них рассказало издание Techexplore.

Умная кормушка для птиц Bird Buddy

Как насчет умной кормушки Bird Buddy за $199? Каждый раз, когда к кормушке подлетает птица чтобы полакомиться, устройство не просто фотографирует ее, но еще и определяет вид пернатого. По заявлениям разработчиков, технология искусственного интеллекта способна распознавать более 1000 видов птиц. А владелец кормушки через соцсети может похвастаться перед всеми фото птичек, которых он кормит.

[ + – ] Bird Buddy - умная кормушка Фото: AP Photo

Bird Buddy – вполне удачный стартап, который благодаря Kickstarter смог получить заказы на все 100 тыс. экземпляров своей кормушки.

Роликовые коньки на аккумуляторах от Atmos Gear

Но если вы захотите получить более удачный кадр пернатой гостьи, то возможно вам придется за ней погнаться. Может, оденете роликовые коньки на электрической тяге от французского стартапа Atmos Gear. Его основатель Мохамед Солиман уверяет, что аккумулятора коньков хватит на 32 км погони. Подзарядить их можно прямо на ходу с помощью "ножной силы", т.е. используя привычным способом.

[ + – ] Роликовые коньки Atmos Gear Фото: AP Photo

Батарея и кабели находятся в поясной сумке и, как надеется Солиман, его ролики люди могут использовать взамен привычным электро-самокатам или моноколесам. Потому что коньки – это всегда весело и забавно.

[ + – ] Роликовые коньки Atmos Gear Фото: AP Photo

Сто пятьдесят человек прониклись идеей стартапа и уже заказали ролики, стоимость которых составляет $500. Солеман надеется за счет выставки увеличить количество желающих как минимум до двухсот.

Устройство для нанесения временных тату Prinker

А за каким гаджетом должна выстроиться очередь, так это за Prinker. Особенно к началу летнего сезона. Ведь это небольшое устройство размером с мыльницу умеет наносить на тело временные татуировки.

[ + – ] Prinker - устройство для временных татуировок Фото: AP Photo

Самое главное, что пользователь сам может занести в устройство нужный рисунок. А если с фантазией туго, то на помощь придет встроенная база данных на тысячу изображений.

Этот корейский стартап использует в своем устройстве косметические чернила, которые вполне водостойкие, но вот против мыла не могут устоять. Хотя это не проблема – достаточно снова провести над нужным местом Prinker, и тату опять на своем месте. Запаса картриджа, по заверениям разработчика, хватит на тысячу татуировок.

Флагманская модель Prinker обойдется в $279, а модель меньшего размера — в $229. Сам картридж для тысячи татуировок стоят $119. Не так уж и дорого, по сравнению с работой настоящего тату-мастера. Да и саму татуировку не придется выводить дорогостоящим мучительным образом, если что.

А еще Фокус рассказывал о первом в мире беспроводном телевизоре с вакуумным замком, который тоже покажут на CES 2023.