CES 2023: роликові ковзани на батарейках, тимчасове тату та розумна годівниця для птахів

Виставка розпочала роботу 3 січня. Фокус розповідає про найцікавіші гаджети, які встигли порадувати публіку.

Related video

Виставка CES 2023 — це не лише майданчик для анонсу серйозних технологій і пристроїв. Знайшлося тут місце і для стартапів-початківців, які знайомлять публіку з корисними і кумедними гаджетами. Докладніше про них розповіло видання Techexplore.

Розумна годівниця для птахів Bird Buddy

Як щодо розумної годівниці Bird Buddy за $199? Щоразу, коли до годівниці підлітає птах, щоб поласувати, пристрій не просто фотографує його, але ще й визначає вид пернатого. За заявами розробників, технологія штучного інтелекту здатна розпізнавати понад 1 000 видів птахів. А власник годівниці через соцмережі може похвалитися перед усіма фото пташок, яких він годує.

[ + – ] Bird Buddy — розумна годівниця Фото: AP Photo

Bird Buddy — цілком вдалий стартап, який завдяки Kickstarter зміг отримати замовлення на всі 100 тис. екземплярів своєї годівниці.

Роликові ковзани на акумуляторах від Atmos Gear

Але якщо ви захочете отримати зручніший кадр пернатої гості, то можливо вам доведеться за нею поганатися. Може, одягнете роликові ковзани на електричній тязі від французького стартапу Atmos Gear. Його засновник Мохамед Соліман запевняє, що акумулятора ковзанів вистачить на 32 км. Підзарядити їх можна на ходу з допомогою "ножної сили", тобто використовуючи звичним способом.

[ + – ] Роликові ковзани Atmos Gear Фото: AP Photo

Батарея і кабелі знаходяться в поясній сумці і, як сподівається Соліман, його ролики люди можуть використовувати замість звичних електросамокатів або моноколес. Тому що ковзани — це завжди весело та кумедно.

[ + – ] Роликові ковзани Atmos Gear Фото: AP Photo

Сто п'ятдесят людей перейнялися ідеєю стартапу та вже замовили ролики, вартість яких становить $500. Солеман сподівається за рахунок виставки збільшити кількість охочих щонайменше до двохсот.

Пристрій для нанесення тимчасових тату Prinker

А за яким гаджетом має вишикуватися черга, то це за Prinker. Особливо до початку літнього сезону. Адже цей невеликий пристрій розміром із мильницю вміє наносити на тіло тимчасові татуювання.

[ + – ] Prinker — пристрій для тимчасових татуювань Фото: AP Photo

Найголовніше, що користувач може занести в пристрій потрібний малюнок. А якщо із фантазією туго, то на допомогу прийде вбудована база даних на тисячу зображень.

Цей корейський стартап використовує у своєму пристрої косметичні чорнила, які цілком водостійкі, але проти мила не можуть встояти. Хоча це не проблема — достатньо знову провести над потрібним місцем Prinker і тату знову на своєму місці. Запасу картриджа, як запевняє розробник, вистачить на тисячу татуювань.

Флагманська модель Prinker коштуватиме $279, а модель меншого розміру — $229. Сам картридж для тисячі татуювань коштує $119. Не так вже й дорого, порівняно з роботою справжнього тату-майстра. Та й татуювання не доведеться виводити дорогим болісним способом, якщо що.

А ще Фокус розповідав про перший у світі бездротовий телевізор із вакуумним замком, який теж покажуть на CES 2023.