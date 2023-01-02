Перший у світі бездротовий телевізор із вакуумним замком покажуть на CES 2023

ТБ-панеллю можна керувати за допомогою жестів, а ще вона розпізнає обличчя.

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Стартап Displace презентує на виставці CES 2023 55-дюймову OLED-панель, яка має 4K-камеру та протокол Wi-Fi 6E. Подробиці новинки опублікувало ЗМІ interestingengineering.com.

ТБ-панель також оснащена знімними батареями, які можна заряджати. Навіть якщо витягти один акумулятор для заряджання, телевізор продовжить працювати. Місткості батарей вистачає на місяць роботи, за умови, що гаджет функціонує по 6 годин на день.

У пресрелізі компанія зазначила, що використала вакуумну технологію з активним контуром під назвою Active Loop, завдяки чому пристрій досить легко переміщувати й закріплювати на будь-якій поверхні без використання гаків, кріплень, підставок та іншої фурнітури. Все, що потрібно, це притиснути ТВ-панель до стіни і трохи натиснути — пристрій приклеїться до поверхні за допомогою вакуумного замка.

[ + – ] Зовнішній вигляд бездротового телевізора Displace тримають у секреті Фото: Displace

OLED-панелі від Displace мають сенсорний і голосовий інтерфейс, а це означає, що керувати ним можна, жестикулюючи руками або віддаючи голосові команди. Крім цього, апарати оснастили системами розпізнавання облич і комп'ютерного зору. Якщо людина увімкне кілька телевізорів у різних приміщеннях, то під час її появи в тій чи іншій кімнаті на екрані з'явиться той контент, який він спочатку дивився. Зображення буде нібито "йтиме слідом за користувачем". За бажанням функціонал можна вимкнути.

"Базовий блок, який необхідно підключити до електромережі, з'єднає всі телевізори в будівлі бездротової мережі, забезпечуючи безперебійний зв'язок", — ідеться в матеріалі.

За бажання з 55-дюймових ТВ-панелей можна створити один великий екран. Таке рішення підійде для торгових центрів, розваг, готелів та ін.

Раніше ми повідомляли про те, що в США розробляють найменші у світі телевізори та продають лише за $50.