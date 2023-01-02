Первый в мире беспроводной телевизор с вакуумным замком покажут на CES 2023

ТВ-панелью можно управлять с помощью жестов, а еще она распознает лица.

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Стартап Displace презентует на выставке CES 2023 55-дюймовую OLED-панель, которая располагает 4K-камерой и протоколом Wi-Fi 6E. Подробности о новинке опубликовало СМИ interestingengineering.com.

ТВ-панель также оснащена съемными батареями, которые можно подзаряжать. Даже если пользователь вытащит один аккумулятор для зарядки, телевизор продолжит работать. Емкости батарей хватает на месяц работы, при условии, что гаджет функционирует по 6 ч в день.

В пресс-релизе компания отметила, что использовала вакуумную технологию с активным контуром под названием Active Loop, благодаря чему устройство довольно легко перемещать и закреплять на любой поверхности без использования крюков, креплений, подставок и прочей фурнитуры. Все, что нужно, это прижать ТВ-панель к стене и немного надавить — устройство "приклеится" к поверхности с помощью вакуумного замка.

[ + – ] Внешний вид беспроводного телевизора Displace держится в секрете Фото: Displace

OLED-панели от Displace располагают сенсорным и голосовым интерфейсами, а это значит, что управлять им можно, жестикулируя руками, или отдавая голосовые команды. Кроме этого аппараты оснастили системами распознавания лиц и компьютерного зрения. Если человек включит несколько телевизоров в разных помещениях, то при его появлении в той или иной комнате на экране появится тот контент, который он смотрел изначально. Изображение будет как бы "следовать за пользователем по пятам. При желании функционал можно отключить.

"Базовый блок, который необходимо подключить к электросети, соединит все телевизоры в здании по беспроводной сети, обеспечивая бесперебойную связь", — говорится в материале.

Из 55-дюймовых ТВ-панелей можно сконструировать один большой экран, при желании. Такое решение подойдет для торговых центров, центров развлечений, отелей и пр.

Ранее мы сообщали о том, что в США разрабатывают самые маленькие в мире телевизоры и продают всего за $50.