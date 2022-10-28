Самые маленькие в мире телевизоры стоят $49: что они показывают и как работают (видео)

Устройства размером с почтовые марки продают за $49. Они оснащены батареями и встроенной памятью на 8 ГБ.

Related video

Американская компания TinyCircuits представила две модели самых маленьких в мире телевизоров линейки TinyTV. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Пока крупные производители пытаются удивить покупателей огромными ТВ-панелями, инженеры из TinyCircuits попытались сделать полностью рабочий телевизор, размером с почтовую марку. Они разместили свой проект на краудфаундинговой платформе Kickstarter и уже собрали более $130 тыс.

Модель TinyTV 2 получила корпус 47.6 мм x 36,6 мм x 25.9 мм и IPS-экран с диагональю всего 1 дюйм и разрешением 216x135 пикс. Устройство оснащено мини-процессором Raspberry Pi RP2040, фронтальным динамиком, двумя ручками для переключения каналов и громкости, литий-ионной батарей на 3,7 В емкостью 150 мАч, которой хватает на 2 ч активной работы.

[ + – ] Телевизор TinyTV 2 (вид спереди) [ + – ] Телевизор TinyTV 2 (вид сзади)

TinyTV Mini — это еще меньшая модель размером 26,3 мм x 23,8 мм x 21,9 мм, экраном с диагональю 0,6 дюйма и разрешением 64x64 пикс. Внутри находится тот же процессор и литий-полимерный аккумулятор емкостью 50 мАч, которого хватает примерно на час.

[ + – ] Телевизор TinyTV Mini (вид спереди) [ + – ] Телевизор TinyTV Mini (вид сзади)

В оба телевизора встроен накопитель емкостью 8 ГБ, для зарядки и загрузки файлов предусмотрен разъем USB-C. Помимо кнопок, управлять гаджетами можно с помощью крошечного инфракрасного пульта от производителя, который можно заказать отдельно за $10.

TinyCircuits обещает предоставить микро-телевизор за $49 (цена одинакова для обеих моделей). А за $59 покупатели смогут получить одно из двух устройств в прозрачном пластиковом корпусе, сквозь который видна "начинка".

Ранее Xiaomi представила 70-дюймовый 4К-телевизор Redmi Smart TV A70 с ценой среднего смартфона. Большой экран занимает 96% фронтальной площади и обещает хорошую цветопередачу.

Недавно эксперты рассказали, стоит ли покупать новые QD-OLED телевизоры. Они обладают выдающимися характеристиками, но стоят очень дорого, поэтому перед пользователями стоит непростой выбор