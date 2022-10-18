Xiaomi представила 4К-телевизор по цене смартфона: чем выделяется Redmi Smart TV A70

Производитель сулит яркую 70-дюймовую панель с высокой контрастностью и хорошей цветопередачей, которая не боится падений.

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31 октября компания Xiaomi выпустит в продажу новый недорогой телевизор Redmi Smart TV A70 по цене около $300. Подробности передает сайт Gizmochina.

На прошлой неделе бренд Xiaomi представил Redmi Smart TV A70 и открыл предварительные заказы, а теперь объявил стоимость модели в Китае — 2199 юаней, что эквивалентно $306. Таким образом вскоре потребители смогут приобрести большой телевизор по цене среднего смартфона. Первое время устройство будет продаваться только через китайскую онлайн-платформу JD.

Redmi Smart TV A70 получил 70-дюймовый экран с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей), занимающий 96% площади панели и оставляющий очень тонкую рамку по краям. Дисплей охватывает 78% цветовой гаммы DCI-P3, обладает частотой обновления до 60 Гц, яркостью до 300 кд/кв.м, статической контрастностью – до 5000 : 1, а также отображает 1 млрд цветов.

[ + – ] Телевизор Xiaomi Redmi Smart TV A70 Фото: Xiaomi

Телевизор работает на базе четырехъядерного процессора A35 с оперативной памятью емкостью 1,5 ГБ и встроенной памятью 8 ГБ. Звук воспроизводят два динамика мощностью 10 Вт. Redmi Smart TV A70 также способен управлять "умной" техникой, показывать изображения с камер, смартфонов на Android или iOS, компьютеров на Windows и Mac.

Кроме того, модель получила поддержку Wi-Fi 2,4G и инфракрасного порта. Новинка оборудована двумя портами USB, двумя портами HDMI, антенной, S/PDIF, AV-разъемом и сетевым портом. В нем предустановлены стриминговые сервисы, такие как Kiwi TV, Aurora TV, Mango TV и другие, они доступны только по подписке.

Xiaomi позиционирует Redmi Smart TV A70 как защищенный и надежный телевизор. По словам разработчиков, устройство прошло более 300 испытаний, в том числе падение, 12 000 циклов подключения и отключения интерфейса, а также тестировалось на выносливость при разнице температур в помещении и на улице от -25°C до -60°C.

Ранее TCL выпустила дешевый 98-дюймовый телевизор Q10G за $2800. Для сравнения, модели других известных брендов такого же размера стоят от $14 тыс.

Недавно LG представила 4K Micro LED с "мегареалистичной" картинкой, которую обеспечивает процессор искусственного интеллекта Alpha 9. Она также получила яркость 2000 нит, высокую контрастность и частоту обновления 120 Гц.

Фокус также составил рейтинг новых недорогих телевизоров. Некоторые производители представили свежие модели на выставке IFA 2022 в Берлине.