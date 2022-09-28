TCL обрушила цены на большие панели, выпустив дешевый 98-дюймовый телевизор Q10G

Новинка составляет конкуренцию флагманам от Sony и других брендов и предлагает все необходимое, но без изысков.

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27 сентября TCL Corporation выпустила на рынок новую модель телевизора Q10G Mini LED TV с диагональю 98 дюймов стоимостью всего $3065. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Q10G Mini LED TV пока доступен только для предварительного заказа в Китае, однако устройство оказалось едва ли не самым дешевым в своем классе — по цене ему уступает только Redmi Max 98 за $2800. Для сравнения, 98-дюймовые устройства от других известных производителей, таких как Sony или Philips стоят более $14 тыс.

За весьма скромную сумму TCL предлагает мини-светодиодный телевизор с 59 драйверами, которые независимо управляют работой 672 участков экрана. Модель оснащена четырехъядерным процессором М1 и 4 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ флэш-памяти.

Q10G обладает довольно низкой яркостью 1600 нит, поэтому комфортно смотреть фильмы на нем можно лишь з закрытыми шторами, а лучше с выключенным светом, а разрешением 4К сегодня мало кого удивишь, зато частота обновления высокая: 120 Гц. При этом коэффициент динамической контрастности составляет 16 млн : 1, поддерживается цветовая гамма DCI-P3 95%.

Аудиосистема смарт-телевизора Q10G состоит из 2.1-канальной акустической системы Onkyo мощностью 50 Вт и 7 независимых динамиков. Телевизор также поддерживает технологию улучшения звука Dolby Atmos, на корпусе расположены порты HDMI 2.1 (x3), USB (x2), AV-вход (x1), сетевую локальную сеть (x1), РЧ-антенну (x1) и один порт цифрового аудиовхода.

Ранее Фокус представил топ-10 недорогих телевизоров, которые стоят своих денег. На современном рынке представлены модели в разных ценовых категориях, чтобы каждый мог найти устройство по своему доходу и потребностям.

Писали также, что LG Electronics представила самый большой в мире OLED-телевизор — его диагональ составляет 97 дюймов. Устройство показали на выставке IFA 2022 в Берлине, а на рынок оно поступит в конце года, когда наступит пиковый сезон покупки электроники.