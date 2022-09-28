TCL обрушила ціни на великі панелі, випустивши дешевий 98-дюймовий Q10G телевізор

Новинка складає конкуренцію флагманам від Sony й інших брендів і пропонує все необхідне, але без вишукувань.

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27 вересня TCL Corporation випустила на ринок нову модель телевізора Q10G Mini LED TV із діагоналлю 98 дюймів вартістю лише $3065. Про це повідомляє портал Gizmochina.

Q10G Mini LED TV поки доступний тільки для попереднього замовлення в Китаї, проте пристрій виявився чи не найдешевшим у своєму класі — за ціною йому поступається лише Redmi Max 98 за $2800. Для порівняння, 98-дюймові пристрої від інших відомих виробників, таких як Sony або Philips, коштують понад $14 тис.

За дуже скромну суму TCL пропонує мінісвітлодіодний телевізор із 59 драйверами, які незалежно керують роботою 672 ділянок екрану. Модель оснащена чотириядерним процесором М1 і 4 ГБ оперативної пам'яті, а також 128 ГБ флеш-пам'яті.

Q10G має досить низьку яскравість 1600 ніт, тому комфортно дивитися фільми на ньому можна лише із закритими шторами, а краще з вимкненим світлом, а роздільною здатністю 4К сьогодні мало кого здивуєш, зате частота оновлення висока: 120 Гц. Водночас коефіцієнт динамічної контрастності становить 16 млн : 1, підтримується колірна гама DCI-P3 95%.

Аудіосистема смарттелевізора Q10G складається з 2.1-канальної акустичної системи Onkyo потужністю 50 Вт і 7 незалежних динаміків. Телевізор також підтримує технологію покращення звуку Dolby Atmos, на корпусі розташовані порти HDMI 2.1 (x3), USB (x2), AV-вхід (x1), мережна локальна мережс (x1), РЧ-антена (x1) й один порт цифрового аудіовходу.

Раніше Фокус представив топ 10 недорогих телевізорів, які варті своїх грошей. На сучасному ринку представлені моделі в різних цінових категоріях, щоб кожен міг знайти пристрій за своїм доходом і потребами.

Писали також, що LG Electronics представила найбільший у світі OLED-телевізор — його діагональ становить 97 дюймів. Пристрій показали на виставці IFA 2022 у Берліні, а на ринок він надійде наприкінці року, коли настане піковий сезон покупки електроніки.