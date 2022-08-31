LG Electronics представить найбільший у світі OLED-телевізор (фото)

Презентація 97-дюймової ТВ-панелі відбудеться на виставці в Берліні.

LG Electronics Inc. нещодавно заявила, що продемонструє найбільший у світі телевізор на органічних світлодіодах (OLED) на майбутній виставці електроніки в Берліні, оскільки вона сподівається розширити свій портфель великих OLED-телевізорів і зміцнити лідерство в преміальному сегменті. Подробиці повідомило видання koreatimes.co.kr.

LG має намір презентувати 97-дюймовий OLED-телевізор із серії OLED evo Gallery Edition на виставці IFA 2022, яка відкриється в п'ятницю, 2 вересня 2022 року, у столиці Німеччини Берліні. Корейська технологічна компанія заявила, що модель буде доступна на ринку в четвертому кварталі цього року. Варто зазначити, що саме цей період вважається піковим сезоном покупок споживчої електроніки та побутової техніки, оскільки на нього припадає багато свят. Тепер розробник зможе запропонувати користувачам варіанти телевізорів не лише з діагоналлю 42, 48, 55, 65, 77, 83, 88, а й 97 дюймів, наголошує медіа.

Купити OLED-телевізор поки що не можна, оскільки його вартість і дата виходу на світовий ринок ще не відомі.

[ + – ] 97-дюймовий телевізор OLED evo Gallery Edition Фото: LG Electronics

"Виставка електроніки покликана допомогти світовим технологічним компаніям стимулювати споживчий попит, який помітно знизився на тлі пандемії. Війна Росії з Україною, нестримна інфляція та висока вартість позик також посилили проблему зниження попиту на гаджети й побутову електроніку. Виробники телевізорів роблять ставку на прибутковіший сегмент, де попит сповільнився менш помітно, ніж у бюджетній категорії", — йдеться в матеріалі.

За даними галузевого трекера Omdia, у сегменті телевізорів преміум-класу, де вартість пристроїв стартує від 2500 доларів США та вище, Samsung Electronics Co. зайняла 53,6% ринку, за нею слідує LG з 21,5% і Sony з 17,2%.

У сегменті OLED-телевізорів LG зберегла міцне перше місце, продавши 1 690 000 одиниць у першому півріччі, що становить близько 62% всіх світових постачань OLED-телевізорів. Omdia прогнозує, що цього року на OLED-телевізори припадатиме 55% європейського ринку преміальних телевізорів. Очікується, що на наступний рік ця цифра зросте до 66%. На OLED-телевізори припадало 33,2% всіх продажів телевізорів LG у першому півріччі.

Раніше ми повідомляли про те, що в компанії Samsung спостерігаються проблеми зі збутом продукції. Зокрема, стало відомо, що погано купують смартфони й телевізори.