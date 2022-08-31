LG Electronics представит самый большой в мире OLED-телевизор (фото)

Презентация 97-дюймовой ТВ-панели состоится на выставке в Берлине.

LG Electronics Inc. недавно заявила, что продемонстрирует самый большой в мире телевизор на органических светодиодах (OLED) на предстоящей выставке электроники в Берлине, поскольку она надеется расширить свой портфель больших OLED-телевизоров и укрепить лидерство в премиальном сегменте. Подробности сообщило издание koreatimes.co.kr.

LG намерена презентовать 97-дюймовый OLED-телевизор из серии OLED evo Gallery Edition на выставке IFA 2022, которая откроется в пятницу, 2 сентября 2022 года, в столице Германии Берлине. Корейская технологическая компания заявила, что модель будет доступна на рынке в четвертом квартале этого года. Стоит отметить, что именно этот период времени считается пиковым сезоном покупок потребительской электроники и бытовой техники, так как на него приходится много праздников. Теперь разработчик сможет предложить пользователям варианты телевизоров не только с диагональю 42, 48, 55, 65, 77, 83, 88, но и 97 дюймов, подчеркивает медиа.

Купить OLED-телевизор пока что нельзя, так как его стоимость и дата выхода на глобальный рынок еще не известны.

[ + – ] 97-дюймовый телевизор OLED evo Gallery Edition Фото: LG Electronics

"Выставка электроники призвана помочь мировым технологическим компаниям стимулировать потребительский спрос, который заметно снизился на фоне пандемии. Война России с Украиной, безудержная инфляция и высокая стоимость займов также усугубили проблему снижения спроса на гаджеты и бытовую электронику. Производители телевизоров делают ставку на более прибыльный сегмент, где спрос замедлился менее заметно, чем в бюджетной категории", — говорится в материале.

По данным отраслевого трекера Omdia, в сегменте телевизоров премиум-класса, где стоимость устройств стартует от 2500 долларов США и выше, Samsung Electronics Co. заняла 53,6% рынка, за ней следует LG с 21,5% и Sony с 17,2%.

В сегменте OLED-телевизоров LG сохранила прочное первое место, продав 1,69 млн единиц в первом полугодии, что составляет около 62% всех мировых поставок OLED-телевизоров. Omdia прогнозирует, что в этом году на OLED-телевизоры будет приходиться 55% европейского рынка премиальных телевизоров. Ожидается, что к следующему году эта цифра вырастет до 66%. На OLED-телевизоры приходилось 33,2% всех продаж телевизоров LG в первом полугодии.

Ранее мы сообщали о том, что у компании Samsung наблюдаются проблемы со сбытом продукции. В частности стало известно, что плохо покупают смартфоны и телевизоры.