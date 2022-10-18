Xiaomi представила 4К-телевізор за ціною смартфона: чим виділяється Redmi Smart TV A70

Виробник обіцяє яскраву 70-дюймову панель з високою контрастністю і гарним передаванням кольорів, яка не боїться падінь.

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31 жовтня компанія Xiaomi випустить у продаж новий недорогий телевізор Redmi Smart TV A70 за ціною приблизно 300 доларів. Подробиці передає сайт Gizmochina.

Минулого тижня бренд Xiaomi представив Redmi Smart TV A70 і відкрив попередні замовлення, а тепер оголосив вартість моделі у Китаї — 2 199 юанів, що еквівалентно $306. Так, незабаром споживачі зможуть придбати великий телевізор за ціною середнього смартфона. Спочатку пристрій буде продаватися тільки через китайську онлайн-платформу JD.

Redmi Smart TV A70 отримав 70-дюймовий екран із роздільною здатністю 4К (3840 x 2160 пікселів), що займає 96% площі панелі та залишає дуже тонку рамку по краях. Дисплей охоплює 78% колірної гами DCI-P3, має частоту оновлення до 60 Гц, яскравість до 300 кд/кв. м, статичну контрастність — до 5000:1, а також відображає 1 млрд кольорів.

[ + – ] ТБ Xiaomi Redmi Smart TV A70 Фото: Xiaomi

ТБ працює на базі чотириядерного процесора A35 з оперативною пам'яттю ємністю 1,5 ГБ і вбудованою пам'яттю 8 ГБ. Звук відтворюють два динаміки потужністю 10 Вт. Redmi Smart TV A70 також здатний керувати розумною технікою, показувати зображення з камер, смартфонів на Android або iOS, комп'ютерів на Windows і Mac.

Крім того, модель отримала підтримку Wi-Fi 2,4G та інфрачервоного порту. Новинка обладнана двома портами USB, двома портами HDMI, антеною, S/PDIF, AV-роз'ємом і мережним портом. У ньому встановлено стрімінгові сервіси, такі як Kiwi TV, Aurora TV, Mango TV та інші, вони доступні лише за передплатою.

Xiaomi позиціонує Redmi Smart TV A70 як захищений і надійний телевізор. За словами розробників, пристрій пройшов понад 300 випробувань, зокрема падіння, 12 000 циклів підключення і відключення інтерфейсу, а також тестувався на витривалість за умов різниць температур у приміщенні та на вулиці від -25°C до -60°C.

Раніше TCL випустила дешевий 98-дюймовий телевізор Q10G за $2 800. Для порівняння моделі інших відомих брендів такого ж розміру коштують від $14 тис.

Нещодавно LG представила 4K Micro LED із "мегареалістичною" картинкою, яку забезпечує процесор штучного інтелекту Alpha 9. Вона також отримала яскравість 2 000 ниток, високу контрастність та частоту оновлення 120 Гц.

Фокус також склав рейтинг нових недорогих телевізорів. Деякі виробники представили нові моделі на виставці IFA 2022 у Берліні.