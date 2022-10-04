Дебютував телевізор 4K Micro LED із "мегареалістичною" картинкою: у чому особливості (фото)

Пристрій розробила південнокорейська компанія LG.

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Компанія LG під час виставки CEDIA 2022 у Далласі (США) презентувала 136-дюймовий телевізор MAGNIT 4K, який поєднує покращену обробку даних за допомогою штучного інтелекту, платформу Smart TV та технологію Micro LED, повідомляє newatlas.com.

Замість РК-панелі зі світлодіодним підсвічуванням, у моделі LG MAGNIT 4K використовується масив мікросвітлодіодів, що забезпечують довгий термін служби, інтенсивні яскравість і контраст, насичений колір. Кожен окремий діод можна повністю відключити, внаслідок чого глибина чорного посилиться в рази. Робиться це за допомогою технології, яка використовується у люксових моделях телевізорів від C Seed і Samsung.

[ + – ] ТБ MAGNIT 4K

Технологія Smart TV забезпечує яскравість 2 000 ніт. Це означає, що сонячне світло не "сліпитиме" ТВ-панель. Процесор штучного інтелекту Alpha 9 зменшує екранний шум, а також регулює насиченість і контрастність — на додаток до налаштування яскравості та тонального відображення — залежно від умов освітлення в кімнаті та призначений для виділення облич і тексту. А частота оновлення 120 Гц має забезпечувати чіткість зображення.

Популярні потокові розважальні програми доступні завдяки платформі LG webOS, а на дисплей можна виводити відео з пристроїв iOS, Android, MacOS або Windows через AirPlay та Miracast. Також є спеціальний мобільний додаток, який дозволяє екрану стати "цифровою художньою галереєю". Пристрій оснащений чотирма портами HDMI, Ethernet LAN, двома портами USB, цифровим виходом та послідовним портом RS232C.

Ми повідомляли, що компанія TCL знизила вартість телевізорів із великою діагоналлю. Вона випустила на ринок дуже дешеву 98-дюймову ТВ-панель.