Дебютировал телевизор 4K Micro LED с "мегареалистичной" картинкой: в чем особенности (фото)

Устройство разработала южнокорейская компания LG.

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Компания LG в ходе выставки CEDIA 2022 в Далласе (США) презентовала 136-дюймовый телевизор MAGNIT 4K, который сочетает улучшенную обработку данных с помощью искусственного интеллекта, платформу Smart TV и технологию Micro LED, сообщает newatlas.com.

Вместо ЖК-панели со светодиодной подсветкой, в модели LG MAGNIT 4K используется массив микросветодиодов, обеспечивающих долгий срок службы, интенсивные яркость и контраст, насыщенный цвет. Каждый отдельный диод можно полностью отключить, в результате глубина черного усилится в разы. Делается это при помощи технологии, используемой в люксовых моделях телевизоров от C Seed и Samsung.

[ + – ] Телевизор MAGNIT 4K

Технология Smart TV обеспечивает яркость 2000 нит. Это значит, что солнечный свет не будет "слепить" ТВ-панель. Процессор искусственного интеллекта Alpha 9 уменьшает экранный шум, а также регулирует насыщенность и контрастность — в дополнение к настройке яркости и тонального отображения — в зависимости от условий освещения в комнате и предназначен для выделения лиц и текста. А частота обновления 120 Гц должна обеспечивать четкость изображения.

Популярные потоковые развлекательные приложения доступны благодаря платформе LG webOS, а на дисплей можно выводить видео с устройств iOS, Android, MacOS или Windows через AirPlay и Miracast. Также есть специальное мобильное приложение, которое позволяет экрану стать "цифровой художественной галереей". Устройство оснащено четырьмя портами HDMI, Ethernet LAN, двумя портами USB, цифровым выходом и последовательным портом RS232C.

Мы сообщали о том, что компания TCL снизила стоимость телевизоров с большой диагональю. Она выпустила на рынок очень дешевую 98-дюймовую ТВ-панель.