Стоит ли покупать QD-OLED телевизоры: эксперты рассказали о плюсах и минусах (видео)

Новая технология улучшила качество изображения, но и увеличила стоимость устройств.

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Не так давно рынок телевизоров с разрешением 4К пополнился моделями с инновационными панелями QD-OLED. Американский аналитик Tech Radar Эл Гриффин оценил, насколько целесообразно их сейчас покупать.

QD-OLED — это новая технология отображения сочетает в себе высокую яркость и насыщенность цветов панелей с квантовыми точками (QLED), а также насыщенный черный цвет и точность изображения на уровне пикселей традиционного OLED. Такие телевизоры компании Samsung и Sony уже продают с диагоналями 55 и 65 дюймов, а в 2023 должен выйти и 77-дюймовые. К примеру, Samsung S95B и Sony A95K обеспечивают превосходное качество изображения, но стоят довольно дорого: $2799 и $3999 cоответственно.

Телевизоры OLED оснащены светодиодами, излучающими белый свет, который проходит через фильтры для создания красного, зеленого и синего цветов. В процессе фильтрации яркость снижается, а для ее повышения добавляют белый субпиксель. В QD-OLED использует слой квантовых точек вместо цветных фильтров, поэтому пиковая яркость гораздо выше, а цвета выглядят более насыщенными. При этом глубина черного и детализация держатся примерно на одном уровне.

"Сравнивая QD-OLED и обычные OLED-телевизоры с этой позиции, цвета на обычном OLED-дисплее кажутся бледными по сравнению с ними", — отметил Эл Гриффин.

Преимущество QD-OLED в насыщенности цветов хорошо заметно невооруженным глазом, особенно издалека. Люди редко смотрят телевизоры на большом расстоянии от центра. В то же время, OLED-телевизоры среднего класса, такие как Sony A80K, могут обеспечить 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поэтому они тоже обеспечивают приятную и реалистичную картинку.

Обозреватель Tech Radar Джон Арчер оценивая Samsung S95B обратил внимание на высокую резкость самых ярких областей изображения, но обнаружил, что на деле пиковая яркость ненамного превышает качество, которое обеспечивают лучшие OLED-телевизоры. Для примера, разница по сравнению с LG 2022 G2 составила около 10%. Таким образом QD-OLED не так уж сильно улучшают изображение, но стоят значительно дороже. Конечно, если потребитель хочет получить наивысшее качество и не стремится экономить, то ему стоит выбрать именно такие модели.

Недавно Xiaomi представила 4К-телевизор по цене смартфона. Redmi Smart TV A70 обладает панелью с диагональю 70 дюймов, обеспечивает высокую контрастность и цветопередачу, а также защищена от случайных падений.