Чи варто купувати QD-OLED телевізори: експерти розповіли про плюси та мінуси (відео)

Нова технологія покращила якість зображення, але збільшила вартість пристроїв.

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Нещодавно ринок телевізорів з роздільною здатністю 4К поповнився моделями з інноваційними панелями QD-OLED. Американський аналітик Tech Radar Ел Гріффін оцінив, наскільки доцільно їх зараз купувати.

QD-OLED — це нова технологія зображення, що поєднує в собі високу яскравість і насиченість кольорів панелей з квантовими точками (QLED), а також насичений чорний колір і точність зображення на рівні пікселів традиційного OLED. Такі телевізори компанії Samsung і Sony вже продають із діагоналями 55 та 65 дюймів, а у 2023 має вийти і 77-дюймові. Наприклад, Samsung S95B і Sony A95K забезпечують чудову якість зображення, але коштують досить дорого: $2 799 і $3 999 відповідно.

Телевізори OLED оснащені світлодіодами, що випромінюють біле світло, яке проходить через фільтри для створення червоного, зеленого та синього кольорів. У процесі фільтрації яскравість знижується, а її підвищення додає білий субпіксель. У QD-OLED використовується шар квантових точок замість кольорових фільтрів, тому пікова яскравість набагато вища, а кольори виглядають насиченішими. Однак глибина чорного та деталізація тримаються приблизно на одному рівні.

"Порівнюючи QD-OLED та звичайні OLED-телевізори з цієї позиції, кольори на звичайному OLED-дисплеї здаються блідими порівняно з ними", — зазначив Ел Гріффін.

Перевага QD-OLED у насиченості кольорів добре помітно неозброєним оком, особливо здалеку. Люди рідко дивляться телевізори на великій відстані від центру. Водночас OLED-телевізори середнього класу, такі як Sony A80K, можуть забезпечити 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, тому вони також забезпечують приємну та реалістичну картинку.

Оглядач Tech Radar Джон Арчер, оцінюючи Samsung S95B, звернув увагу на високу різкість найяскравіших областей зображення, але виявив, що насправді пікова яскравість не набагато перевищує якість, яку забезпечують кращі OLED-телевізори. Наприклад, різниця проти LG 2022 G2 становила близько 10%. Так QD-OLED не так сильно покращують зображення, але коштують значно дорожче. Звичайно, якщо споживач хоче отримати найвищу якість і не прагне заощаджувати, то варто вибрати саме такі моделі.

Нещодавно Xiaomi представила 4К-телевізор за ціною смартфона. Redmi Smart TV A70 має панель з діагоналлю 70 дюймів, забезпечує високу контрастність і кольоропередачу, а також захищена від випадкових падінь.