Найменші у світі телевізори коштують $49: що вони показують і як працюють (відео)

Пристрої розміром, як поштові марки продають за $49. Вони оснащені батареями та вбудованою пам'яттю на 8 ГБ.

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Американська компанія TinyCircuits представила дві моделі найменших у світі телевізорів лінійки TinyTV. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Поки великі виробники намагаються здивувати покупців величезними ТВ панелями, інженери з TinyCircuits спробували зробити повністю робочий телевізор розміром із поштову марку. Вони розмістили свій проєкт на краудфаундинговій платформі Kickstarter і вже зібрали понад $130 тис.

Модель TinyTV 2 отримала корпус 47.6 мм x 36,6 мм x 25.9 мм та IPS-екран з діагоналлю всього 1 дюйм та роздільною здатністю 216x135 пікс. Пристрій оснащений мініпроцесором Raspberry Pi RP2040, фронтальним динаміком, двома ручками для перемикання каналів та гучності, літій-іонною батареєю на 3,7 В ємністю 150 мАг, якої вистачає на 2 год активної роботи.

[ + – ] ТБ TinyTV 2 (вид спереду) [ + – ] ТБ TinyTV 2 (вид ззаду)

TinyTV Mini — це ще менша модель розміром 26,3 мм x 23,8 мм x 21,9 мм, екраном з діагоналлю 0,6 дюйма та роздільною здатністю 64x64 пікс. Усередині знаходиться той самий процесор та літій-полімерний акумулятор ємністю 50 мАг, якого вистачає приблизно на годину.

[ + – ] ТБ TinyTV Mini (вигляд спереду) [ + – ] ТБ TinyTV Mini (вид ззаду)

В обидва телевізори вбудований накопичувач ємністю 8 ГБ, для заряджання та завантаження файлів передбачено роз'єм USB-C. Крім кнопок, керувати гаджетами можна за допомогою крихітного інфрачервоного пульта від виробника, який можна замовити окремо за $10.

TinyCircuits обіцяє представити мікротелевізор за $49 (ціна однакова для обох моделей). А за $59 покупці зможуть отримати один із двох пристроїв у прозорому пластиковому корпусі, крізь який видно "начинку".

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