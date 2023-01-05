CES 2023: ТВ-панель без дротів, аудіоокуляри, робот-годувальник і автомобільна VR-гарнітура

Виставка високих технологій у Лос-Анджелесі набирає обертів, а Фокус продовжує знайомити вас із найцікавішими гаджетами, які на ній представлені.

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У сьогоднішньому матеріалі ми розповімо про кілька технологічних новинок, які здивували відвідувачів CES 2023. Подробиці про пристрої зібрало видання Techexplore.

Бездротовий телевізор LG Signature OLED M

Мрія перфекціоністів здійснилася — LG представила гігантський 97-дюймовий OLED-телевізор, який обходиться без дротів завдяки приставці Zero Connect Box. Коробочку все ще доведеться підключати до електромережі, але вона вміє передавати контент із відривом до десяти метрів від цього 4К-телевізора.

Маркетологи компанії стверджують, що власники можуть розмістити панель у центрі кімнати й не заплутатися в дротах. Або, наприклад, повісити телевізор над каміном чи в іншому важкодоступному місці. Бездротовість допоможе зберегти естетику приміщення. Щоправда, штроблення стін для кріплення цієї гігантської плазми все одно знадобиться. Як, напевно, і значна сума для придбання новинки, яку виробник поки не озвучив.

Роботи-доставники від Ottonomy.io

Ви кудись поспішаєте чи чекаєте в черзі в аеропорту, але сильно зголодніли? Не біда. Компанія Ottonomy.io з Брукліна надішле вам на допомогу робота-доставника, який привезе вам щось смачненьке.

[ + – ] Робот-доставник від Ottonomy.io Фото: Ottonomy

Робот Yeti здатний виконати замовлення. Щоправда, є одна умова — ваш улюблений ресторан має закупити цих роботів у бруклінського розробника, а сам заклад громадського харчування має перебувати в радіусі шести кілометрів — такий запас ходу електронного кур'єра. Співзасновник Ottonomy Ритукар Віджай каже, що вартість Yeti залежить від кількості роботів, яку ресторан хоче придбати.

Музичні окуляри від Поли Абдул — Idol Eyes

У деяких відвідувачів, яким трохи за сорок, напевно, звело щелепу від олдскулу з появою на виставці Поли Абдул. Популярна свого часу співачка й танцівниця (була головною хореографкою Майкла Джексона) приїхала в Лос-Анджелес не з порожніми руками. Вона представила аудіоокуляри Idol Eyes своєї власної розробки, які не лише захищають очі від ультрафіолету, а й дозволяють слухати улюблену музику.

Співачка, за її словами, давно хотіла увійти у світ технологій і нарешті придумала, з яким пристроєм у неї це вийде найкраще.

Аудіоокуляри відтворюють музику через звичний Bluetooth і здатні грати треки протягом п'яти годин. А ще дозволяють відповідати на дзвінки, звичайно. Аксесуар можуть отримати всі охочі за $199.

VR-окуляри для любителів автоподорожей

Нудно й нудно. Так-так, це про подорожі на великі відстані на автомобілі, особливо такими величезними країнами, як США. Компанія Holoride із Мюнхена намагатиметься вирішити цю проблему за допомогою свого шолома віртуальної реальності.

Гарнітура дозволяє пасажирам (ну не водієві!) грати у відеоігри, дивитися Netflix або прогортати Instagram під час поїздки. Насолода не безплатна. Новомодна річна передплата присутня й тут. Весь пакет у вигляді гарнітури, ременя безпеки та річної передплати на holoride обійдеться в $799.

Раніше Фокус уже знайомив читачів із іншими дивовижками CES 2023: роликовими ковзанами на батарейках, тимчасовими тату й розумною годівницею.