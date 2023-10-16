Представлены чипы Intel 14-го поколения и софт разгона на основе ИИ: что в них нового (видео)
Свой процессор Core i9-14900K компания называет самым быстрым в мире для существующих ПК.
Компания Intel 16 октября официально представила свои первые процессоры Intel Core 14-го поколения для настольных ПК, также известные как Raptor Lake-S Refresh. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Это не полностью обновленные чипы с совершенно новой архитектурой, они используют ту же технологию Intel 7 Process, что и 13-е поколение, но компания по-прежнему обещает значительные улучшения производительности. Всего процессоров шесть: два Intel Core i5, два Intel Core i7 и два Intel Core i9. Ранее в этом году Intel заявила, что уберет букву "i" из названий своих процессоров, но это начнется с чипов Meteor Lake, а не с этих процессоров.
Первыми идут Intel Core i5-14600KF и Core i5-14600K, которые имеют 6 ядер производительности, 8 ядер эффективности, 20 потоков и максимальную турбо-частоту 5,3 ГГц на ядрах производительности. Intel Core i7-14700KF и i7-14700K увеличивают производительность до 8 ядер, 12 ядер эффективности, 32 потока и немного более высокую тактовую частоту Turbo — 5,6 ГГц.
Наконец, Intel Core i9-14900KF и Core i9-14900K имеют 8 ядер производительности, 16 ядер эффективности, 32 потока и турбо-частоту 5,6 ГГц. Intel утверждает, что чипы Core i9 могут достигать частоты повышения до 6 ГГц при правильном охлаждении.
Единственная разница между процессорами K и KF заключается в том, что чипы K имеют встроенную графику (точнее, Intel UHD Graphics 770), а чипы KF не имеют встроенной графики. Чипы KF немного дешевле и предназначены для использования в игровых ПК, которые и так имеют дискретную графику.
Каждый анонсированный сегодня процессор Intel поддерживает разгон, 20 линий PCIe, память DDR5 5600 или DDR4 3200, Wi-Fi 6 и 6E, Thunderbolt 4 40 Гбит/с, Bluetooth 5.3 и до 192 ГБ оперативной памяти. Они также сохраняют примерно такое же энергопотребление, как и первые прошлогодние чипы Raptor Lake. Все они начинаются с 125 Вт, при этом чипы Core i5 подскакивают до 181 Вт при максимальной нагрузке, а Core i5 и i7 — до 253 Вт.
Intel обещает повышение многопоточной производительности до 18%, и компания использует смелое заявление о "самом быстром в мире процессоре для настольных ПК" для Core i9-14900K, работающего на частоте 6 ГГц.
Также компания представила новую утилиту Intel Extreme Tuning Utility, которая использует модель искусственного интеллекта для рекомендации настроек разгона. Цены на процессоры по данным компании начнутся с $294 за Intel Core i5-13600KF и до $589 за Core i9-14900K.
Ранее Фокус сообщал, что РФ получит аналог процессоров Intel, которыми Китай раньше не хотел делиться. Свой отказ китайская сторона мотивировала "соображениями национальной безопасности", но после санкций США передумала и теперь даст доступ россиянам к этим процессорам.