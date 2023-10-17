Умещается на ладони: выпущен самый маленький в мире ПК KUBB Mini, зачем он нужен (видео)

Процессор у компьютера не самый мощный, зато 16 Гб оперативной памяти, быстрый SSD-диск и компактность компенсируют этот недостаток.

Французская компания Bleu Jour представила самый маленький в мире безвентиляторный персональный компьютер KUBB Mini на базе процессора Intel N100, который обойдется всего в $250. Об этом сообщает портал TechRadar.

Поскольку в устройстве используется энергоэффективный и поэтому не самый мощный процессор Intel N100, то для охлаждения не нужны вентиляторы, создающий шум. Даже самые лучшие ПК производят 40 дБ шума, а мини-ПК — 20 дБ. KUBB Mini, судя по всему, производит шум в 0 дБ, благодаря тому, что тепло передается посредством проводимости через корпус.

При этом малыш достаточно производителен для офисной работы, учебы или развлечений. Он может стать прекрасной альтернативой домашнему центру развлечений для всей семьи и заменить надоевшие и часто "капризные" Android-приставки для телевизоров.

Характеристики KUBB Mini Фото: Скриншот

KUBB Mini можно заказать с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ и SSD-накопителем NVMe M.2 емкостью до 1 ТБ. И это в дополнение к четырехъядерному процессору с частотой 3,4 ГГц. Мини-ПК также включает в себя устройство для считывания карт microSD, а также два порта USB 3.2, USB-C, два порта HDMI 2.0, порт Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм. Он может подключаться к двум мониторам с разрешением 4K и частотой 60 Гц, а также к Wi-Fi 6 и Bluetooth. Устройство также доступно в шести цветах, включая графитовый, белый, красный, бронзовый, оранжевый и синий.

KUBB Mini настолько мал, что его можно носить с собой куда угодно Фото: Скриншот

Сейчас компания пытается собрать 50 000 евро на краудфандинговой платформе Indiegogo, чтобы запустить в производство этот мини-ПК. При этом Bleu Jour еще с 2002 года выпускает технику и мини-ПК, а выйти на краудфандинговую площадку решила для повышения узнаваемости своего бренда. Вы можете поддержать проект и зарезервировать устройство, поставка которого запланирована на декабрь 2023 года.

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