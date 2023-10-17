Кроме "Железного купола" есть и "Кибер купол": как CERT-IL защищает Израиль от киберугроз

В центре CERT-IL трудятся подразделения военной разведки 8200, "Моссада", "Шин Бета" и служащие Министерства обороны.

Израиль обладает своим особым "Кибер куполом", который активно используется от хакерских атак ХАМАС и любых других врагов Израиля на киберинфраструктуру страны. Об особенностях работы центра CERT-IL рассказало издание The Week.

"Кибер купол" расположен примерно в 90 минутах езды от Тель-Авива, экономического и технологического центра страны. Оказывается, что он создавался с помощью небольшой армии сотрудников разведки, но сейчас это огромная структура с множеством баз по всему Израилю. В CERT-IL круглосуточно трудится более 14 тысяч кибербойцов всех силовых структур Израиля. Здесь находятся подразделения военной разведки 8200, представители киберподразделения "Моссад" и внутренней разведки "Шин Бет", а так же служащие Министерство обороны.

Специалисты CERT IL за работой Фото: The Week

Армия обороны Израиля была одной из первых в мире, кто использовал искусственный интеллект для предотвращения угроз. Разведывательные службы используют генеративные платформы искусственного интеллекта, подобные ChatGPT, для фильтрации важных угроз из неограниченного объема разведывательной информации, поступающей в их системы. ЦАХАЛ использует эти платформы для создания собственной защиты и усиления боевых возможностей во время войны.

В отличие от большинства стран, Израиль не стесняется признаться или поделиться подробностями кибератак. "Мы хотим, чтобы на нас напали. Отправьте нам трояны и вредоносные программы. Это помогает нам лучше подготовиться, — сказал журналистам один из экспертов CERT-IL. — Мы не только лучше подготовимся, но и расскажем остальному миру, как это сделать".

В настоящее время Израиль сталкивается с возросшими угрозами в киберпространстве после внезапного нападения палестинской группировки ХАМАС в начале этого месяца. Страна сообщила о многочисленных атаках на правительственные информационные веб-сайты и средства массовой информации. Аккаунт президента Израиля Исаака Герцога в социальной сети был ненадолго взломан, хотя связь с ХАМАСом установить не удалось. Кстати, Ежегодно 7 апреля, начиная с 2013 года, анонимные группы по всему миру проводят массированные атаки на израильские сайты. Они называют это Днем взлома Израиля.

Ранее Фокус рассказывал, что хакеры РФ Killnet взломали сайты правительства Израиля после атаки ХАМАС. По словам хакеров, Израиль "предал Россию" тем, что поддержал Украину в 2022 году. Они предупредили о кибератаках на все государственные порталы страны.