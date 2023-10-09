"Из-за Украины": хакеры РФ Killnet взломали сайты правительства Израиля после атаки ХАМАС

По словам хакеров, Израиль "предал Россию" тем, что поддержал Украину в 2022 году. Они предупредили о кибератаках на все государственные порталы страны.

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Группа российских хакеров Killnet атаковала веб-сайт правительства Израиля после нападения боевиков из палестинского исламистского движения ХАМАС. Они заявили, что такое действие было ответом на поддержку Украины в конфликте с Россией и на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 8 октября российские хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

Хакеры утверждают, что им удалось причинить серьезный вред главному государственному сайту Израиля и предоставили скриншот страницы портала госуслуг gov.il.

"Главный государственный сайт Израильского режима убит!" — сказано в публикации хакеров.

Как отмечает российское издание Moscow Times, фактически, сайт был недоступен вечером 8 октября, однако это состояние продлилось менее часа.

Позже в Killnet сообщили об "ударе" по сайту ШАБАК (Шин-Бет) — общей службы безопасности Израиля.

"Шин-Бет относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. По своей функции сравнима с ФБР и ФСБ", — заявили российские хакеры.

Стоит отметить, что перед этим российские хакеры из Killnet анонсировали атаки на "все правительственные системы Израиля". А свои атаки они объяснили тем, что Израиль "предал Россию", поддержав в Украину.

"Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Еще в 2022 году вы поддержали "террористический режим" Украины. Вы предали Россию!" — сказано в сообщении хакеров.

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Напомним, 7 октября из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. Террористы вторглись в южные районы Израиля и взяли под контроль несколько городов, а также захватили более сотни людей в заложники. Также террористы расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

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В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".