Стоят за взломом Букингемского дворца: Путин использует теневую армию хакеров, — СМИ

По данным разведывательной сети стран Запада Five Eyes, KillNet была одной из нескольких хакерских группировок, которые угрожали атаками тем, кто поддерживает Украину.

Related video

Российские хакеры, которые взяли на себя ответственность за недавний сбой сайта Букингемского дворца, также угрожали британской Национальной службе здравоохранения, проводили кибератаки на Евровидение и банк JPMorgan. Об этом сообщает The Daily Mail.

Хактивисты из группировки KillNet устроили DDoS-атаку на сайт королевской семьи спустя несколько дней после того, как король Чарльз осудил вторжение в Украину.

Об ответственности за атаку заявил хакер KillMilk, руководитель группы. Он известный сторонник российского президента. Эксперты по кибербезопасности считают, что у упомянутой группы есть связи с лицами из путинского руководства.

KillNet — пророссийская группировка, известная своими атаками на правительственные учреждения и частные компании. Считается, что она появилась в марте 2022 года и поддерживала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Разведывательная сеть Five Eyes, состоящая из агентств Канады, Австралии, Новой Зеландии, США и Великобритании, в апреле 2022 года предупреждала, что KillNet была одной из нескольких хакерских группировок, которые угрожали атаками противникам РФ и тем, кто поддерживает Украину.

KillNet также угрожали отключить системы искусственной вентиляции легких в Великобритании в отместку за арест участника группировки, который подозревался в причастности к атакам во время песенного конкурса "Евровидение" и атакам на системы британского банка JPMorgan.

Напомним, что Дания поддержит сектор кибербезопасности Украины: правительство страны выделит 2,8 млн долларов.

Также сообщалось, что хакеры, связанные с РФ, взломали казино и отель в Лас-Вегасе — требуют огромный выкуп.