Кибербезопасность Украины поддержит Дания: правительство выделило 2,8 млн долларов

Реальная угроза хакерских атак на украинскую цифровую инфраструктуру стала причиной решения властей Дании о помощи Украине в сфере кибербезащиты.

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Дания выделит 20 миллионов датских крон ($ 2,8 млн) на поддержку кибербезопасности Украины. В ходе встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоялась в Киеве в понедельник, 2 октября, о планах датского правительства рассказал глава МИД Ларс Лекке Расмуссен. Об этом сообщает пресс-служба МИД Дании.

Такое решение было принято в свете усилившихся после начала полномасштабного вторжения России кибератак на украинские правительственные интернет-порталы и гражданскую инфраструктуру. Известно, что российские хакеры периодически совершают подобные нападения с 2014 года.

"Существует большая потребность в создании более надежной цифровой инфраструктуры в Украине. Россия использует кибератаки, чтобы попытаться разрушить критически важную инфраструктуру и подорвать доверие к властям. Именно на этом фоне мы сейчас поддерживаем кибербезопасность Украины 20 миллионами", – отметил Ларс Лекке Расмуссен, добавив что Дания будет сотрудничать в этом вопросе с США.

В ходе неформальной встречи в Киеве глава МИД Дании также анонсировал открытие офиса датского посольства в Николаеве и планах королевства по восстановлению пострадавшей от военных действий Николаевской области.

Напомним, Дания отправила в Украину первые 10 танков Leopard 1A5. Датские машины прошли необходимые восстановительные работы после расконсервации и готовы встать на вооружение ВСУ.

Ранее Фокус писал о том, что с учетом войны в Украине, новая киберстратегия США делает акцент на помощь партнерам. Американцы считают, что кибератаки в будущем будут иметь большее влияние на войну, чем можно было предположить ранее.