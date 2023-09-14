С учетом войны в Украине: новая киберстратегия США делает акцент на помощь партнерам

В обнародованном документе Пентагона среди прочего говорится и об опыте Украины, которая подверглась атакам по энергетической инфраструктуре со стороны РФ. Таким образом американцы считают, что кибератаки в будущем будут иметь решающее влияние на войну, чем предполагалось ранее.

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В мае текущего года Министерство обороны США представило Конгрессу секретную версию Киберстратегии до 2023 года. 14 сентября Пентагон обнародовал несекретное резюме этой стратегии, которое раскрывает новый акцент на оказании помощи партнерам и союзникам США в создании собственного киберпотенциала.

Заместитель помощника министра обороны по киберполитике Мике Эоян заявила, что в отличие от предыдущих версий киберстратегии Пентагона, эта стратегия направлена ​​на наращивание киберпотенциала глобальных союзников и партнеров, а также на повышение коллективной устойчивости к кибератакам.

"Союзники и партнеры — это стратегическое преимущество, с которым не может сравниться ни один конкурент", — отметила она.

В более широком смысле, резюме показывает, что Киберстратегия 2023 года требует от департамента противодействовать текущим и будущим киберугрозам, реализуя четыре взаимодополняющих направления усилий. Эти направления усилий включают защиту США, подготовку к борьбе и победе в национальных войнах, защиту киберпространства вместе с союзниками и партнерами, а также создание в нем устойчивых преимуществ.

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Отметим, что в резюме есть ссылка на опыт ведения боевых действий в Украине. В частности говорится, что Россия представляет собой серьезную угрозу в киберпространстве, о чем свидетельствуют ее неоднократные кибератаки на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

"Эта стратегия также основывается на вторжении России в Украину в 2022 году, которое продемонстрировало, как кибернетические возможности могут быть использованы в крупномасштабном обычном конфликте", — говорится в документе.

В резюме далее говорится, что в некоторых случаях США берет на себя обязательство напрямую помогать развитию возможностей партнеров, предоставляя функции, которые ему нужны, но которых еще нет.

В итоге Эоян подчеркнула что новая стратегия свидетельствует о том что киберпространство будет иметь гораздо более решающее влияние на войну, чем предполагалось ранее. Поэтому операции в киберпространстве представляют собой незаменимый элемент военной мощи США и их союзников и составляют основной компонент комплексного сдерживания.

Ранее сообщалось, что в кибератаках на госучреждения Украины принимала участие группа хакеров, которая работает на российскую военную разведку. В цифровом пространстве группировка известна под названием "Cadet Blizzard".