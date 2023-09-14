Із урахуванням війни в Україні: нова кіберстратегія США робить акцент на допомогу партнерам

В оприлюдненому документі Пентагону серед іншого йдеться і про досвід України, яка зазнала атак по енергетичній інфраструктурі з боку РФ. Так американці вважають, що кібератаки в майбутньому матимуть вирішальніший вплив на війну, ніж передбачалося раніше.

Related video

У травні поточного року Міністерство оборони США представило Конгресу секретну версію Кіберстратегії до 2023 року. 14 вересня Пентагон оприлюднив несекретне резюме цієї стратегії, яке розкриває новий акцент на наданні допомоги партнерам і союзникам США в створенні власного кіберпотенціалу.

Заступниця помічника міністра оборони з кіберполітики Міке Еоян заявила, що, на відміну від попередніх версій кіберстратегії Пентагону, ця стратегія спрямована на нарощування кіберпотенціалу глобальних союзників і партнерів, а також на підвищення колективної стійкості до кібератак.

"Союзники та партнери — це стратегічна перевага, з якою не може зрівнятися жоден конкурент", — зазначила вона.

У ширшому сенсі резюме показує, що Кіберстратегія 2023 року вимагає від департаменту протидіяти поточним і майбутнім кіберзагрозам, реалізуючи чотири взаємодоповнювальні напрямки зусиль. Ці напрями зусиль включають захист США, підготовку до боротьби та перемоги в національних війнах, захист кіберпростору разом із союзниками та партнерами, а також створення в ньому стійких переваг.

Важливо

Вкрали дані про ядерні підводні човни та хімзброю: хакери з РФ атакували бази армії Британії, — ЗМІ

Зазначимо, що в резюме є посилання на досвід ведення бойових дій в Україні. Зокрема йдеться про те, що Росія — це серйозна загроза в кіберпросторі, про що свідчать її неодноразові кібератаки на критично важливу цивільну інфраструктуру України.

"Ця стратегія також ґрунтується на вторгненні Росії в Україну 2022 року, яке продемонструвало, як кібернетичні можливості можуть бути використані у великомасштабному звичайному конфлікті", — йдеться в документі.

У резюме далі йдеться про те, що в деяких випадках США бере на себе зобов'язання безпосередньо допомагати розвитку можливостей партнерів, надаючи функції, які йому потрібні, але яких ще немає.

У підсумку Еоян підкреслила, що нова стратегія свідчить про те, що кіберпростір матиме набагато вирішальніший вплив на війну, ніж передбачалося раніше. Тому операції в кіберпросторі є незамінним елементом військової могутності США та їхніх союзників і становлять основний компонент комплексного стримування.

Раніше повідомлялося, що в кібератаках на держустанови України брала участь група хакерів, яка працює на російську військову розвідку. В цифровому просторі угруповання відоме під назвою "Cadet Blizzard".