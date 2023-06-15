За кібератаками на важливі веб-ресурси України стоїть ГРУ Росії, — експерт

Хакерське угруповання Cadet Blizzard пов'язують зі службою військової розвідки РФ, але зазначають, що її атаки були надто успішними.

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Хвиля кібератак, спрямованих проти українських державних установ та постачальників інформаційних технологій, пов'язана з хакерами, які працюють на російську військову розвідку — ГРУ, повідомив представник компанії Microsoft у своєму блозі.

У цифровому просторі з Україною воює хакерське угрупування під назвою Cadet Blizzard. У Microsoft вважають, що вона є активною з 2020 року. Том Берт, корпоративний віце-президент з безпеки та довіри клієнтів Microsoft, написав у блозі, що саме ця група зловмисників відповідальна за атаки на веб-ресурси України, здійснені перед вторгненням Росії до України у лютому 2022 року. Атаки супроводжувалися очищенням даних, наголосив він.

Cadet Blizzard зазвичай зламує цілі, використовуючи вкрадені облікові дані для отримання доступу до інтернет-серверів. Опинившись усередині, хакери використовують доступні інструменти на кшталт веб-оболонок, які можна купити і налаштувати. Також вони не використовують шкідливе програмне забезпечення, щоб дослідити мережі своїх цілей. Це ускладнює виявлення кіберзлочинців, що знаходяться усередині мережі.

Том Берт зазначає, що Cadet Blizzard не були такими ж успішними, як інші угруповання, пов'язані з ГРУ, — Seashell Blizzard (Iridium) і Forrest Blizzard (Strontium).

"Атаки в лютому 2022 року, що приписуються Seashell Blizzard, нашколили більш ніж 200 системам, що охоплюють більше 15 організацій, у той час як атака Cadet Blizzard в січні 2022 року торкнулася на порядок меншої кількості систем і мала порівняно скромний вплив, незважаючи на те, що хакерів було навчено руйнувати мережі супротивників", — пише фахівець.

Активність Cadet Blizzard різко зросла у період із січня по червень 2022 року, згасла і знову зросла на початку 2023 року. Пізніші кібероперації Cadet Blizzard, хоч і були іноді успішними, також не досягли того ж ефекту, що й операції, які проводять інші хакери з ГРУ, додав Берт.

Росія історично використовує кіберпростір для демонстрації сили та втручання у зовнішні справи інших держав. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2021 рік РФ посіла друге місце у рейтингу держав, які здійснюють кібератаки, повідомляє видання defensenews.com.