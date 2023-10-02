Взяли "особую ответственность" за регион: в Николаеве откроют посольство Дании (фото)

В Киеве началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дания взяла на себя ответственность за восстановление Николаева и области.

Related video

Дания планирует открыть офис посольства в Николаеве уже на этой неделе. Об этом сообщили в МИД страны в X (Twitter).

"Восстановление Украины не может ждать, пока закончится война. Рады сообщить, что на этой неделе Дания откроет офис посольства в Николаеве", — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

По его словам, на Данию возложена особая ответственность за Николаев и область, и страна ее берет на себя.

В "Европейской правде" отметили, что глава МИД Дании во время общения с журналистами перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве заявил, что страна взяла ответственность за восстановление Николаевского региона по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Важно

"Спасибо за поддержку": Зеленский встретился с королевой Дании Маргрете II (видео)

Кроме этого, министр надеется, что встреча в Киеве сможет продемонстрировать прочную поддержку законной борьбы Украины за свободу и освобождение всех территорий.

Напомним, 2 октября в Киеве началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, дипломаты собрались для того, чтобы выразить свое единство и сочувствие Украине. Кроме этого, он заявил, что это первая встреча всех 27 государств-членов за пределами Европейского Союза.

6 сентября стало известно о том, что Дания предоставит новый пакет военной помощи Украине. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила 12-й оборонный пакет.