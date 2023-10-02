Взяли "особливу відповідальність" за регіон: у Миколаєві відкриють посольство Данії (фото)

У Києві розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Данія взяла на себе відповідальність за відновлення Миколаєва та області.

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Данія планує відкрити офіс посольства у Миколаєві вже цього тижня. Про це повідомили в МЗС країни в X (Twitter).

"Відбудова України не може чекати, поки закінчиться війна. Раді повідомити, що цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві", — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

З його слів, на Данію покладено особливу відповідальність за Миколаїв та область, і країна її бере на себе.

У "Європейській правді" зазначили, що голова МЗС Данії під час спілкування з журналістами перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві заявив, що країна взяла відповідальність за відновлення Миколаївського регіону на прохання президента України Володимира Зеленського.

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Крім цього, міністр сподівається, що зустріч в Києві зможе продемонструвати міцну підтримку законної боротьби України за свободу та звільнення всіх територій.

Нагадаємо, 2 жовтня в Києві розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Зі слів верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, дипломати зібралися для того, щоб висловити свою єдність та співчуття Україні. Крім цього, він заявив, що це перша зустріч усіх 27 держав-членів за межами Європейського Союзу.

6 вересня стало відомо про те, що Данія надасть новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила 12-й оборонний пакет.