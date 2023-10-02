Исторический саммит: в Киеве начался уникальный Совет ЕС по иностранным делам

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, решение собрать министров иностранных дел стран ЕС-27 в Киеве — это четкий сигнал о приверженности блока к расширению и вступлению Украины.

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В понедельник, 2 октября, в столице Украины началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в в соцсети X (бывший Twitter).

Дипломат выразил свою поддержку Украине и заявил, что страна имеет перспективы для вступления в состав Европейского Союза в будущем.

"Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины – внутри ЕС", – заявил Боррель.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что собрание министров иностранных дел Европейского Союза проводится в Киеве с целью выражения единства и поддержки украинскому населению.

Перед началом заседания Совета министров Европейского Союза, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел совместную информационную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепом Боррелем.

По словам Кулебы, на заседании Украине будет предоставлена возможность обсудить шаги, необходимые для приближения к членству в Европейском Союзе. Кроме того, глава МИД выразил надежду на продуктивное взаимодействие, которое будет служить движущей силой в стремлении Украины к европейскому будущему.

"Это историческое событие, потому что впервые министры ЕС по иностранным делам проводят заседание не в стране-члене ЕС, а с будущим членом Европейского Союза", – отметил глава МИД Украины.

Также Кулеба прокомментировал вопрос голосования временного бюджета США, который не включает помощь Украине. Глава дипломатического ведомства назвал это событие "инцидентом".

"Вопрос в том, является ли то, что произошло в США инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент", – заявил Кулеба.

Напомним, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье, 1 октября, прибыл в Киев. Глава украинского правительства опубликовал видео, на котором первые лица государства во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтили память погибших в российско-украинской войне бойцов. Политики возложили букеты цветов к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве. На церемонии присутствовал и Жозеп Боррель.

30 сентября Жозеп Боррель посетил разрушенный собор в Одессе. Глава европейской дипломатии посетил Спасо-Преображенский собор, разрушенный в результате обстрела ВС РФ. Боррель заявил, что место, где он находится, наглядно демонстрирует, как Россия пытается уничтожить Украину.