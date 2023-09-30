Беларусь готовит встречу иностранных дипломатов с детьми, депортированными из Украины, — МИД

Ведомство сообщило, что мероприятие преследует цель легализовать незаконное перемещение детей с временно оккупированных Россией территорий.

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Беларусь 4 октября планирует организовать встречу иностранных дипломатов с депортированными детьми из Украины. Об этом 30 сентября сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что мероприятие преследует цель легализовать незаконное перемещение украинских детей с временно оккупированных Россией территорий.

"По информации Министерства иностранных дел Украины, 4 октября белорусская сторона намерена организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, т.н. "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей в Беларуси, которые были вывезены из временно оккупированных Россией городов Лисичанск и Северодонецк", — отметили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление, в соответствии со стандартами международного права. Теперь чиновники Беларуси хотят прикрыться иностранными представителями.

"Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима", — написали в МИД Украины.

Сообщается, что Украина продолжит работу, чтобы привлечь к ответственности все, кто совершил преступления против украинских детей.

Напомним, что 5 сентября сообщалось, что Красный крест Беларуси помогал ВС РФ вывозить детей. Хакеры группы "Киберпартизаны" выяснили, что глава филиала Красного креста республики Беларусь Дмитрий Шевцов ездил на оккупированный Донбасс с нашивкой с символом "Z".

Также 21 сентября стало известно, что в РФ обещают увеличить выплаты за опекунство над похищенными детьми. В Российской Федерации, несмотря на осуждение мирового сообщества и уголовные дела против российских властей, продолжают поощрять к участию в киднепинге украинских детей.