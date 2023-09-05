Депортация из Украины: Красный крест Беларуси помогал ВС РФ вывозить детей, — хакеры

Хакеры группы "Киберпартизаны" выяснили, что филиала Красного креста республики Беларусь Дмитрий Шевцов ездил на оккупированный Донбасс с нашивкой с символом "Z".

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Красный Крест Беларуси вывозил детей из оккупированных территорий Украины, а также помогал их "социализировать". Об этом сообщили хакеры из группы "Киберпартизаны".

По словам хакеров, к ним в руки попали документы за 2022-й год, в которых говорится, что о ввозе в Беларусь детей из оккупированного Лисичанска. Причем в разных отчетах количество украинских детей и затраченных на них ресурсов различается.

Так, в одном из документов сказано, что только в ноябре 2022 года в белорусский город Новополоцк прибыло 50 детей, им купили спортивную одежду и обувь на 8 тысяч белорусских рублей. Более того, белорусский Красный Крест также помогал детям с "социализация и интеграцией в белорусское общество".

Депортация украинских детей БОКК Фото: Киберпартизаны

Кроме того, как говорится в отчете, еще в июле 2023 года стало известно, что глава филиала Красного Креста в Беларуси Дмитрий Шевцов ездил на оккупированную Россией территорию Донбасса. На его одежде тогда заметили нашивку с символом "Z". По этому случаю руководство Международного Красного Креста потребовало у Шевцова объяснений.

Дмитрий Шевцов с Z-нашивкой Фото: Киберпартизаны

"В распоряжении Киберпартизан оказалось сразу несколько вариантов документов, в которых сотрудники БОКК пытаются придумать хоть сколько-нибудь правдоподобные объяснения такому поведению", — отметили хакеры.

"Киберпартизаны" опубликовали 2 варианта ответа:

В первом, сказано, что детей из Украины никто не похищал, так как те находились в Беларуси якобы на оздоровлении. А символ "Z", по словам Шевцова, могут использовать гражданские лица.

Во втором ответе Шевцов заявил, что ездил на Донбасс, чтобы проверить, вернулись ли дети с "оздоровления" домой. Там же он заявил, что филиал независим от властей Беларуси.

Объяснение Дмитрия Шевцова Объяснение Дмитрия Шевцова

По словам хакеров, также сотрудники белорусского Красного Креста готовят документы с гербом и печатью из так называемой "Донецкой народной республики", чтобы оправдать тот факт, что украинские дети находились на территории Республики Беларусь без родителей.

Напомним, что 25 июля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, кого из детей оккупанты похищают чаще всего. По его словам, депортацию детей враг проводит под видом добрых намерений. В частности, во время отчета за год работы фейковое "Министерство труда и соцполитики Запорожской области" заявило о том, что "опекунов нашли" 223-м несовершеннолетним.

Также сообщалось, что белорусская пропаганда оправдывает Лукашенко в депортации украинцев. До конца текущего года, как прогнозирует оппозиционер Павел Латушко, количество вывезенных несовершеннолетних украинцев может дойти до трех тысяч. По его словам, очевидно, что это происходит из-за того, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а Лукашенко поддержал интервенцию. Однако белорусская пропаганда об этом не упоминает.