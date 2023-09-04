Автоперевозки в Крым затруднены: ВСУ перекрыли основные логистические пути врага, — Гуменюк (видео)

Российские военные в основном используют трассу М-17 для сообщения временно оккупированных территорий и Крыма, рассказали в командовании.

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила об осложнении автодорожных перевозок на Крымском мосту. Об этом она сообщила во время брифинга Media Center Ukraine.

Она отметила, что иногда происходят железнодорожные перевозки через Крымский мост. Кроме этого, оккупационные власти часто перекрывают движение моста. В условиях замедленной и усложненной логистики враг наносит сам себе дополнительные ограничения.

По словам Натальи Гуменюк, Вооруженные силы Российской Федерации для перевозки военной техники и боеприпасов в большинстве случаев используют трассу М-17, поскольку основные мосты, которые были основой российских транспортно-логистических маршрутов, повреждены и не могут быть приведены в полную мощность.

"Повреждения, которые им (мостам, — ред.) нанесены, даже если "подлатаны", не соответствуют полностью пропускной способности. В частности, что касается тяжелой техники, вооружения и перевозки боеприпасов", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты могут использовать эти мосты только для перевозки личного состава, которые наблюдают Силы обороны, однако в большинстве случаев пользуются трассой М-17.

Автодорога М-17: что о ней известно

Трасса М-17 считается автомобильным путем международного значения Херсон — Джанкой — Феодосия — Керчь — государственная граница с Российской Федерацией. В частности, трасса проходит через Алешки, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Советский, Феодосию, Керчь и заканчивается на пропускном пункте Крым-паром. Общая длина М-17 — 403,3 километра.

Автодорога М-17

Напомним, 31 августа начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что во временно оккупированном Крыму "продолжается сезон хлопка". В частности, на полуострове считаются законными для поражения все цели, которые способны поддерживать функционирование Черноморского флота РФ.

В августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал подробности первой операции по нанесению удара по Крымскому мосту, которая состоялась осенью прошлого года. Также он раскрыл детали второго удара СБУ по Крымскому мосту с использованием надводного дрона-камикадзе, начиненного взрывчаткой.

2 сентября Наталья Гуменюк заявила, что россиянам приснилась атака по Крымскому мосту неизвестными беспилотниками. По ее мнению, Россия пытается держать в напряжении ситуации вокруг моста из-за необходимости оправдываться, почему мост не используют в полной мере. В частности, через Крымский мост должны были доставлять резервы и пополнять запасы армии РФ, однако этого не происходит в полном объеме.