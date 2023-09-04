Автоперевезення до Криму ускладнені: ЗСУ перекрили основні логістичні шляхи ворога, — Гуменюк (відео)

Російські військові в основному використовують трасу М-17 для сполучення тимчасово окупованих територій та Криму, розповіли в командуванні.

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Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила про ускладнення автодорожніх перевезень на Кримському мосту. Про це вона повідомила під час брифінгу Media Center Ukraine.

Вона зазначила, що іноді відбуваються залізничні перевезення через Кримський міст. Крім цього, окупаційна влада часто перекриває рух мосту. В умовах уповільненої та ускладненої логістики ворог завдає сам собі додаткових обмежень.

Зі слів Наталії Гуменюк, Збройні сили Російської Федерації для перевезення військової техніки та боєприпасів у більшості випадків використовують трасу М-17, оскільки основні мости, які були основою російських транспортно-логістичних маршрутів, пошкоджені та не можуть бути приведені в повну потужність.

"Ушкодження, які їм (мостам, — ред.) завдані, навіть якщо "підлатані", не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що окупанти можуть використовувати ці мости лише для перевезення особового складу, що спостерігають Сили оборони, проте в більшості випадків користуються трасою М-17.

Автошлях М-17: що про нього відомо

Траса М-17 вважається автомобільним шляхом міжнародного значення Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч — державний кордон із Російською Федерацією. Зокрема, траса проходить через Олешки, Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, Совєтський, Феодосію, Керч і закінчується на пропускному пункті Крим-пором. Загальна довжина М-17 — 403,3 кілометра.

Автошлях М-17

Нагадаємо, 31 серпня начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що в тимчасово окупованому Криму "триває сезон бавовни". Зокрема, на півострові вважаються законними для ураження всі цілі, які здатні підтримувати функціонування Чорноморського флоту РФ.

У серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів подробиці першої операції з нанесення удару по Кримському мосту, яка відбулася восени минулого року. Також він розкрив деталі другого удару СБУ по Кримському мосту з використанням надводного дрона-камікадзе, начинено вибухівкою.

2 вересня Наталія Гуменюк заявила, що росіянам примарилась атака по Кримському мосту невідомими безпілотниками. На її думку, Росія намагається тримати в напрузі ситуації навколо мосту через необхідність виправдовуватися, чому міст не використовують повною мірою. Зокрема, через Кримський міст повинні були доставляти резерви та поповнювати запаси армії РФ, проте цього не відбувається в повному обсязі.